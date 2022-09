RIVIVI DIRETTA - Midtjylland - Lazio 5-1: disfatta biancoceleste in Danimarca

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA EUROPA LEAGUE | 2ª giornata, girone F

Giovedì 15 settembre 2022, ore 18:45

Arena Herning, Herning (DK)

Midtjylland - Lazio 4-1 (27' Paulinho, 31' Kaba, 52' Evander, 57' Milinkovic, 67' Isaksen, 72' Sviatchenko)

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez (61' Charles), Evander; Isaksen (76' Chilufya), Kaba, Dreyer (61' Sisto).

A disp.: Olafsson, Ugboh, Garternmann, J. Andersson, Kouakou, Byskov, A. Hansen, Sorensen, Juninho.

All.: Albert Capellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu (53' Marusic); Vecino (53' Milinkovic), Cataldi (69' Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (76' Romero), Pedro (53' Cancellieri).

A disp.: Luis Maximiano, Magro, Casale, Patric, Marcos Antonio, Basic, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE); Ass.: Milovan Djukić (MNE) - Vladan Todorović (MNE); IV uomo: Miloš Bošković (MNE); V.A.R.: Nejc Kajtazovic (SVN); A.V.A.R.: Asmir Sagrković (SVN).

Note: ammonito Paulinho (55'), Lossl (61'), Romagnoli (70')

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro, finisce Midtjylland - Lazio.

90' Comunicato l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

88' Cancellieri finisce già in area di rigore, l'arbitro lo invita ad alzarsi e a proseguire la partita.

85' Battuta di Luis Alberto e Dalsgaard che allontana di testa.

85' Anderson per Cancellieri: c'è la parata "di fianco" del portiere. Ma sarà angolo per la Lazio.

84' Pione Sisto batte, la palla passa lungo tutta la porta, senza però diventare "disponibile" ai compagni.

83' Romero fa fallo su Sisto che si stava avvicinando all'area di rigore della Lazio. Sarà punizione per il Midtjylland.

79' Destro potente di Felipe Anderson, la palla va di poco al lato della porta difesa da Lossl.

76' Esce Isaksen, entra Chilufya.

76' Altra sostituzione per la Lazio: esce Immobile, entra Luka Romero.

74' Ci prova Milinkovic all'indirizzo di Luis Alberto che fa sponda per Immobile, Ciro non ci arriva.

72' Arriva il quinto gol del Midtjylland: in rete il capitano Sviatchenko.

70' Romagnoli ferma la ripartenza del Midtjylland con un intervento scomposto ai danni di Isaksen, rimedia il cartellino giallo.

69' Altro cambio per Sarri: esce Cataldi, entra Marcos Antonio.

67' Evander conclude, Provedel para. A rimorchio arriva il gol di Isaksen.

66' Isaksen conquista il secondo rigore della partita. Questa volta è Marusic a intervenire irregolarmente.

65' Milinkovic scambia con Immobile, che poi lo richiama in causa: recupera bene la difesa danese.

61' Primi cambi per il Midtjylland: esce Martinez, entra Charles. E poi esce Dreyer, entra Sisto.

61' Lossl viene ammonito dall'arbitro per la perdita di tempo.

60' Cancellieri frettoloso va immediatamente alla conclusione. Ma è troppo lontano, la palla non inquadra la porta, si perde in out.

57' GOOOOOOOOOOL! La Lazio accorcia le distanze, va in gol Milinkovic! Il Sergente conclude dal limite dell'area di rigore, la palla è leggermente sporcata e va alle spalle di Lossl.

56' Batte Luis Alberto, ma la conclusione viene murata. Poi lo spagnolo serve Milinkovic, che si fa recuperare dalla difesa avversaria.

55' Ammonito Paulinho, che interviene irregolarmente su Cancellieri.

55' Fallo su Kaba e calcio di punizione in favore del Midtjylland all'altezza del cerchio di centrocampo.

53' Triplo cambio per la Lazio: escono Vecino, Pedro e Radu, entrano Milinkovic, Cancellieri e Marusic.

52' Evander spiazza Provedel: il Midtjylland sigla il terzo gol della partita.

51' Isaksen viene atterrato all'interno dell'area da Danilo Cataldi, l'arbitro mostra immediatamente il dischetto: sarà calcio di rigore.

50' Bel cross di Pedro, rasottera all'interno dell'area di rigore: interviene ancora Sviatchenko.

49' Immobile scambia con Vecino e poi Luis Alberto: anticipa Sviatchenko.

47' Duro scontro tra Vecino e Sviatchenko. Nessun problema per entrambi, nonostante la botta. Si riparte.

45' Senza alcun cambio, inizia il secondo tempo di Midtjylland - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Midtjylland - Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si gioca fino al 46'.

45' Dalsgaard interviene in scivolata su Immobile: l'ultimo tocco è dell'attaccante della Lazio, riparte il Midtjylland.

43' Felipe Anderson finisce a terra: il Midtjylland mette la palla in out per consentire al brasiliano di ricevere le cure del caso. Nessun problema, può proseguire la gara.

42' Brivido per la Lazio: la conclusione di Evander si perde di poco alta sopra la traversa!

41' Cataldi in verticale per Immobile, con Sviatchenko che anticipa e disinnesca il pericolo.

40' Paulinho per il cross all'indirizzo di Dreyer: c'è il colpo di testa di Radu ad allontanare.

37' Occasione Lazio! Vecino scambia con Pedro, che va alla conclusione. Provvidenziale per il Midtjylland la parata di Lossl.

36' La Lazio non riesce a contenere Paulinho: questa volta lo ferma Felipe Anderson, ma in modo irregolare.

33' Provvidenziale Provedel sull'incornata di Dalsgaard. Sarà ancora corner per il Midtjylland.

32' Mario Gila interviene su Isaksen, deviano la palla in angolo. Sarà corner per il Midtjylland.

31' Raddoppio del Midtjylland: Kaba sigla il secondo gol della partita. Sfortunato lo scivolone all'interno dell'area di Mario Gila.

30' Check concluso e il gol è confermato: Lazio in svantaggio.

28' Check del Var in corso per la posizione di Isaksen sulla verticalizzazione di Paulinho. Tutti in attesa della decisione da parte dell'arbitro.

27' Nel corso della stessa azione, arriva il vantaggio del Midtjylland, che porta la firma di Paulinho.

26' Paulinho per Isaksen, che va alla conclusione ma colpisce la traversa.

25' Felipe Anderson si inserisce bene in area e crossa all'indirizzo di Pedro, la palla si perde alta sopra la traversa.

23' Paulinho per Isaksen, che mette una palla al centro. Respinge Gila.

21' Luis Alberto orchestra un contropiede interessante, ma non s'intende con i compagni e gli avversari ripartono.

18' Felipe Anderson verticalizza con un filtrante all'indirizzo di Hysaj. Quest'ultimo cerca di crossare in area, lì dove c'è Immobile. Recupera la difesa del Midtjylland.

17' Si prende qualche rischio la Lazio costruendo l'azione dal basso. Fortunato in questo Provedel.

15' Pedro all'indirizzo di Immobile, interviene Martinez che fa ripartire i suoi.

13' Luis Alberto, Pedro e Immobile scambiano al limite dell'area di rigore. Poi c'è l'anticipo, e forse la trattenuta, di Sviatchenko su Immobile. L'arbitro fa proseguire e, anzi, sanziona il fallo successivo commesso dalla Lazio.

10' Mancino di Dreyer verso la porta difesa da Provedel: la conclusione è alta sopra la traversa.

9' Le due squadre fanno girar palla senza avvicinarsi alle rispettive aree di rigore avversarie. Luis Alberto e Vecino si scambiano posto.

6' Fallo subito da Vecino da parte di Martinez. Calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del cerchio di centrocampo.

4' Dalla bandierina va Luis Alberto. In occasione del corner si scontrano Kaba e Thychosen, con quest'ultimo che ha la peggio. Tuttavia, può proseguire la gara. Palla a Lossl.

4' Uno-due tra Felipe Anderson e Vecino, Paulinho mette la palla in corner. Sarà calcio d'angolo per la Lazio.

2' Errore in fase d'impostazione di Provedel che subisce la pressione dell'avversario: sarà calcio di punizione per la Lazio.

2' Partenza convinta da parte della squadra di Capellas: ci prova Dreyer, la retroguardia della Lazio copre bene.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Midtjylland - Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Midtjylland-Lazio, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti, dopo aver battuto il Feyenoord all'esordio, sono pronti ad affrontare la squadra guidata da Capellas, reduce dalla sconfitta contro lo Sturm Graz al primo turno della competizione. Dando un'occhiata ai rispettivi campionati, Immobile e compagni hanno vinto contro il Verona nella partita giocata nell'ultimo weekend, mentre gli avversari hanno pareggiato 1-1 contro il Nordsjælland. Fischio d'inizio alle 18.45 per un match che dirà molto sul cammino europeo delle due formazioni.

