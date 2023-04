RIVIVI DIRETTA - Spezia - Lazio 0-3: Immobile apre, la chiude Marcos Antonio

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 30ª giornata

Venerdì 14 aprile, ore 20:45

Stadio Alberto Picco, La Spezia

SPEZIA - LAZIO 0-3 (36' Immobile rig, 53' Anderson, 89' Marcos Antonio)

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou (61' Reca), Wisniewski; Bourabia (61' Agudelo), Ekdal, Esposito; Verde (76' Shomurodov), Nzola, Gyasi (61' Maldini).

A disp.: Zoet, Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Cipot.

All.: Leonardo Semplici

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi (79' Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (68' Pedro), Zaccagni (87' Cancellieri).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Lazzari, Pellegrini, Radu, Gila, Fares, Basic, Bertini, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. di Pistoia); Assistenti: Bresmes-Scarpa; IV ufficiale: Santoro; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Ayroldi

Ammoniti: 30' Gyasi (S), 33' Ampadou (S), 71' Cataldi (L), 81' Marcos Antonio (L), 83' Romagnoli (L), 88' Cancellieri (L)

Espulso Ampadou al 84'

SECONDO TEMPO

90'+3' Arriva il triplice fischio: finisce ora Spezia - Lazio!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E arriva il tris: coast to coast di Marcos Antonio e gol del brasiliano!

88' Pioggia di gialli: ammonito anche il neo-entrato Cancellieri.

87' Altro cambio per la Lazio: dentro Cancellieri, fuori Zaccagni.

86' Calcio di punizione per la Lazio, Milinkovic e Luis Alberto pronti a battere: alla fine va il Sergente, ma la palla non s'abbassa.

84' Altro cartellino giallo: questa volta per Ampadu che, già ammonito, rimedia l'espulsione dopo un intervento falloso su Zaccagni.

83' Ammonito Romagnoli che si lamenta in modo veemente del fallo fischiato dall'arbitro.

82' Patric ed Ekdal duellano in area di rigore, normalissimo contatto di gioco, non ci sono estremi per il penalty. Ma il calciatore dello Spezia va faccia a faccia col difensore spagnolo.

81' Ammonito Marcos Antonio, "colpevole" del fallo su Maldini.

79' Fuori Cataldi, dentro Marcos Antonio.

78' Ennesimo giro palla della Lazio, che si conclude con la conclusione di Felipe Anderson e la grande parata di Dragowski.

77' Rischio Lazio: Provedel esce e blocca la palla con le mani. Secondo i tifosi dello Spezia era fuori dall'area, ma per l'arbitro non ci sono dubbi: era dentro.

76' Altro cambio per lo Spezia: fuori Verde, dentro Shomurodov.

74' Pedro lancia sulla fascia Marusic, interviene in anticipo Reca.

71' Cartellino giallo anche per Danilo Cataldi.

68' Primo cambio per la Lazio: fuori Immobile, dentro Pedro.

65' Cross forte di Felipe Anderson con deviazione, sarà angolo per la Lazio.

61' Tre cambi per lo Spezia: entra Reca al posto di Nikolaou, entra Maldini al posto di Gyasi e Agudelo per Bourabia.

59' Risposta super di Provedel sulla conclusione di Ekdal!

58' Rischia tantissimo la Lazio: Nzola dentro l'area è sempre un pericolo, Marusic vede la palla all'ultimo e la devia in angolo.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Azione fantastica della Lazio, tutta di prima e con una marea di avversari in area: alla fine la firma sul tabellino è quella di Felipe Anderson!

52' Bourabia cerca Nzola sul secondo palo, ma la palla è irragiungibile per l'attaccante. Si perde in out.

50' Bella palla di Cataldi per Felipe Anderson, che s'accentra e va alla conclusione. Il tiro è poco potente, nessun problema per Dragowski.

49' Marusic crossa in area di rigore, ma arriva la deviazione di Ampadu. Sarà corner per la Lazio, di cui si incarica Luis Alberto.

45' Nessun cambio di formazione: in campo gli stessi 22 dell'inizio.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Spezia - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+5' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce ora il primo tempo di Spezia - Lazio.

45'+5' Dragowski toglie la gioia del gol a Milinkovic, che aveva tentato la conclusione dal limite dell'area.

45'+4' Subito dopo, arriva la chance di Luis Alberto. La palla si perde di poco al lato della porta.

45+3' Leggerezza di Ampadou che poteva costare carissima: Milinkovic intercetta la palla e chiama in causa Immobile, che non riesce a concludere in porta.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

45' Ancora Spezia pericoloso e ancora con Nzola, che però non impatta la palla. Blocca Provedel che fa ripartire i suoi.

42' Provvidenziale Romagnoli sulla corsa di Nzola! Il numero 13 si prende gli applausi dei presenti.

40' Lo Spezia ci prova con Verde, che conclude direttamente in porta dal limite dell'area di rigore: blocca Provedel.

39' Cross di Amian verso l'area di rigore dove c'è Nzola, ma la palla viene respinta agevolmente da Romagnoli.

36' GOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile perfetto, Ciro batte Dragowski, porta in vantaggio i suoi e conquista la doppia cifra!

35' Mentre è in corso un check del Var, Immobile è già pronto a incaricarsi del penalty.

33' Calcio di rigore in favore della Lazio dopo l'intervento in area di Ampadou su Felipe Anderson. Ammonizione per il calciatore dello Spezia.

30' Gyasi interviene in modo irregolare su Marusic, rimedia l'ammonizione.

28' Hysaj anticipa Ekdal e arriva per primo, interrompendo l'azione dello Spezia nella propria metà campo.

26' Luis Alberto non s'intende con Zaccagni: il numero 20 non parte, la palla dello spagnolo si perde in fondo. L'esterno ex Verona continua a stare in campo, per sicurezza si riscalda Pedro.

24' Problemi per Zaccagni, che continua a subire falli a non finire. Entra in campo lo staff medico per accertarsi delle sue condizioni, ma l'allarme sembra rientrare.

23' Zaccagni duella con Nzola, il numero 20 rimane a terra dolorante. L'arbitro, nel frattempo, estrae un cartellino giallo all'indirizzo del preparatore atletico della Lazio.

21' Gran palla di Cataldi all'indirizzo di Immobile: Dragowski esce e interviene sull'attaccante. Il portiere si fa male e viene medicato dallo staff, sembrano non esserci gli estremi per il penalty.

20' Cross di Zaccagni per il colpo di testa al centro dell'area di Immobile, allontana Wisniewski.

18' Ekdal per Bourabia, interviene Patric in chiusura. Il pericolo viene allontanato, ma lo Spezia rimane in possesso palla. Nikolaou crossa, ma la palla viene deviata in corner. Sarà angolo per i padroni di casa.

17' Verticalizzazione all'indirizzo di Gyasi: Patric arriva prima e mette la palla in out.

16' Zaccagni imprendibile, raddoppiato da Ekdal e Amian, riesce a tener palla e a guadagnarsi la punizione.

13' Crossa di Zaccagni per Luis Alberto, che tenta la conclusione di girata al volo. La palla viene murata dalla retroguardia dello Spezia.

12' Clamorosa occasione Spezia: Bourabia crossa in area di rigore per l'inserimento di Nzola che, davanti a Provedel, non inquadra la porta di testa.

10' Zaccagni finisce a terra dopo l'intervento di Amian: ora Lazio in possesso palla.

7' Luis Alberto mette fuori il pallone in possesso di Verde: sarà rimessa per lo Spezia. Gioco fermo per qualche secondo a causa di un fumogeno in campo.

5' Spezia che continua a portarsi in attacco: Nzola fa fallo su Patric, e Irrati concede la punizione ai biancocelesti.

2' Primo squillo dello Spezia: cross di Ekdal e conclusione di Bourabia che colpisce la traversa.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Spezia - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Felipe Anderson (QUI le dichiarazioni).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Spezia - Lazio. La squadra di Sarri, una settimana dopo la vittoria contro la Juventus, torna in campo per poter confermare il secondo posto in classifica, mantenendo il giusto distacco dalle inseguitrice. Davanti a sé troverà il gruppo guidato da Semplici, reduce dal pareggio contro la Fiorentina. Appuntamento alle 20.45 quando arriverà il fischio d'inizio del match.

