RIVIVI DIRETTA - Verona - Lazio 1-1: a Zaccagni risponde Henry, non si va oltre il pari

Serie A TIM | 15ª giornata

Sabato 9 dicembre 2023, ore 15:00

Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

VERONA - LAZIO 0-1 (23' Zaccagni, 70' Henry)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola (87' Magnani), Amione, Terracciano; Duda, Serdar (45' Lazovic); Suslov (76' Mboula), Folorunsho (57' Hongla), Ngonge; Djuric (57' Henry).

A disp.: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Cabal, Charly's, Bonazzoli.

All.: Marco Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic (29' Hysaj (85' Pellegrini)); Guendouzi (85' Vecino), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (71' Castellanos), Zaccagni (71' Pedro).

A disp.: Sepe, Mandas, Kamada, Gonzalez,, Basic, Cataldi, Ruggeri, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro. Giovanni Ayroldi (sez. di Molfetta); Assistenti: Rocca-Cipriani; IV ufficiale: Tremolada; V.A.R.: Paterno; A.V.A.R.: Di Vuolo

Ammoniti: 15' e 77' Duda (V), 24' Marusic (L), 67' Hysaj (L), 82' Anderson (L)

Espulsi: 77' Duda (V)

SECONDO TEMPO

90'+5' Finisce la partita: Verona-Lazio 1-1.

90'+4' La Lazio ci prova con tutti i suoi interpreti. Pedro pensa di aver conquistato un calcio d'angolo, non per Ayroldi per cui si riparte dalla rimessa dal fondo.

90'+2' Angolo Rovella con tutta la Lazio in area di rigore: sulla ribattuta arriva la conclusione di Pedro, ma la palla arriva a Montipò che para a terra.

90' Comunicato in questo momento il recupero: si giocherà per altri cinque minuti.

89' Cross di Pellegrini, ma la palla è troppo facile per Montipò che la blocca.

88' Vecino ha la palla del 2-1, un po' di sfortuna per la Lazio: Castellanos gliela alza.

88' Felipe Anderson prova a toccare in rete la palla di Luis Alberto, si perde in out. Riparte il Verona.

87' Esce Coppola, entra Magnani.

87' Parata di Montipò sulla conclusione di Luis Alberto e calcio d'angolo in favore della Lazio.

85' Doppio cambio Lazio: fuori Hysaj e Guendouzi, entrano Pellegrini e Vecino.

82' Anderson falloso su Mboula: calcio di punizione e ammonizione per il brasiliano.

80' Castellanos si lamenta per un tocco di mano, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

77' Doppia ammonizione per Duda, che viene espulso. Verona in inferiorità numerica.

75' Il gol viene annullato per un fallo nel corso dell'azione che ha portato al gol di Casale.

75' Ayroldi va al Var, il Verona si lamenta per una spinta.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E segna l'altro ex! Brava la Lazio a reagire! Luis Alberto da calcio d'angolo, Casale mette la palla alle spalle di Montipò.

73' Bell'azione costruita dalla Lazio con Castellanos che va alla conclusione, para Montipò.

72' Verona ancora pericolosa dopo il gol: pericoloso cross di Ngonge su cui arriva l'intervento della difesa. Si riparte con una rimessa laterale.

71' Ecco il cambio: fuori Immobile e Zaccagni, dentro Castellanos e Pedro.

70' Clamoroso pareggio del Verona: Henry mette la propria firma sul tabellino del match. Suslov tira in porta, il tiro diventra un cross: Henry la mette dentro quasi di petto.

69' Pronto un doppio cambio in casa Lazio: Sarri parla con Pedro che, insieme a Castellanos, staper entrare in campo.

66' Scivola Gila, Henry s'invola verso la porta difesa da Provedel. Alla fine in qualche modo la difesa riesce a interrompere l'azione.

65' Battuto il calcio di punizione, la palla arriva direttamente tra i guantoni di Provedel che fa ripartire i suoi.

63' Ammonizione per Hysaj e calcio di punizione in favore del Verona.

62' Entrata decisa di Coppola su Luis Alberto, lo spagnolo rimane a terra mentre la Lazio riparte. Alla fine Lazzari mette la palla in out per consentire l'ingresso dello staff.

61' Calcio d'angolo Lazio: batte Luis Alberto, la allontana Henry ma la Lazio rimane in possesso palla.

69' Luis Alberto sul secondo palo, alla fine arriva Immobile che carica la conclusione, murata da Terracciano.

58' Brutto intervento di Hongla su Lazzari, con la Lazio che chiede l'ammonizione. Alla fine arriva il calcio di punizione in favore dei biancocelesti.

57' Doppio cambio Verona: Hongla per Folorunsho, dentro Henry per Djuric.

56' Monumentale Lazzari su Lazovic! Il numero 29 si mostra in super condizione.

55' Bravissimo Coppola a chiudere l'azione pericolosa della Lazio: la palla, senza il suo intervento, sarebbe arrivata a Immobile, a tu per tu con il portiere.

54' Bravissimo Rovella a recuperare la palla e servire Luis Alberto. Lo spagnolo chiama in causa Immobile in verticale, la palla sfila senza che l'attaccante riesce ad arpionarla.

50' Fallo di Duda su Rovella. Capanello su Ayroldi: tanti biancocelesti si avvicinano all'arbitro richiedendo il secondo giallo. Il diretto di gara fischia fallo ma non sanziona con l'ammonizione la trattenuta.

48' Rovella in verticale per Lazzari, con Amione che lo anticipa e ruba palla. Riparte il Verona.

45' Riparte il secondo tempo con un cambio per Baroni: fuori Serdar, dentro Lazovic.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Verona - Lazio.

45'+2' Va Luis Alberto, Gila colpisce di testa ma non inquadra la porta.

45'+1' Felipe Anderson mette un bel pallone al centro dell'area, Amione devia in calcio d'angolo. Luis Alberto pronto a incaricarsene.

45' Comunicato in questo momento l'extratime: si giocherà per altri due minuti.

45' Fallo di Amione su Immobile, con l'attaccante che vorrebbe anche il cartellino giallo ai danni dell'avversario. L'arbitro concede il solo calcio di punizione.

42' Errore della difesa del Verona e tentativo di ripartenza della Lazio: Guendouzi per Immobile che, spalla alla porta, si fa recuperare dagli avversari.

40' Tiro di Folorunsho con la palla che diventa un passaggio sporco per Djuric che non c'arriva. Il calciatore del Verona, però, aveva superato bene la marcatura di Hysaj.

39' Il cross di Suslov viene deviato in calcio d'angolo da Hysaj. Corner in favore del Verona, che prova ad alzare il ritmo.

38' Palla lunga di Duda all'indirizzo di Ngonge che, fortunatamente, non riesce ad agganciarla. Si riparte direttamente da Provedel.

33' Cross al centro a cercare Felipe Anderson, svetta Terracciano, poi Tchatchoua rilancia e allontana il pericolo.

32' Calcio di punizione in favore del Verona: va Duda, ma la palla arriva direttamente tra i guantoni di Provedel.

31' La Lazio riparte in maniera pericolosa, l'arbitro ferma il gioco per il fallo di Zaccagni su Duda.

29' Fallo di Tchatchoua su Zaccagni, calcio di punizione in favore della Lazio e cambio che si concretizza: fuori Marusic, dentro Hysaj.

28' Non ce la fa Marusic dopo la botta alla testa ricevuta qualche minuto fa: il montenegrino chiede il campo, pronto Hysaj.

27' Ottimo intervento di Lazzari, che s'invola verso la porta difesa da Montipò, vede Immobile ma, complice anche un rimpallo, il Verona recupera.

24' Ammonito anche Marusic. Calcio di punizione in favore del Verona di cui s'incarica Duda, alla fine Luis Alberto ha la meglio per Serdar. Il centrocampista, però, concede il fallo laterale a un passo dalla bandierina dell'angolo.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! Lazio in vantaggio con Zaccagni che buca Montipò di tacco! Cross al centro perfetto di Felipe Anderson, l'esterno biancoceleste taglia sorprendendo la difesa del Verona e mette la palla alle spalle del portiere.

22' Buon cross di Lazzari all'interno dell'area di rigore: il numero 29 non trova alcun compagno, bensì Coppola che spazza.

21' Nessun problema per i due giocatori, che rimangono a bordo campo per ricevere le ultime cure e avere il via dell'arbitro per rientrare.

18' Scontro tra Ngonge e Marusic, con il montenegrino dolorante a terra. In campo lo staff medico delle due squadre.

16' Calcio di punizione per la Lazio: va Luis Alberto, sfila la palla con Amione che la protegge. Arriva dalle parti di Montipò che interviene.

15' Estratto il primo cartellino giallo della partita: si tratta di Duda, che si rende protagonista di un fallo su Lazzari.

14' Immobile per Guendouzi che va alla conclusione: la palla viene murata dalla retroguardia della Lazio!

13' Anderson perde palla, poi tenta di recuperarla ma facendo fallo su Terracciano: riparte il Verona da calcio di punizione.

11' Luis Alberto scambia con Anderson, poi guadagna un nuovo calcio d'angolo. Se ne rioccupa lo spagnolo, l'ultimo a toccare la palla è Casale. Si riprenderà con Montipò.

10' Zaccagni atterrato, chiede il fallo il numero 20 della Lazio. Non è dello stesso avviso l'arbitro Ayroldi che fa proseguire.

9' Fallo di Serdar su Mario Gila, calcio di punizione per la Lazio all'altezza del centrocampo e la Lazio continua a essere in possesso palla.

7' Gila per Immobile, ma la palla è troppo corta. Riparte il Verona con Ngonge che supera Luis Alberto ma incontra l'intervento di Rovella. Fallo laterale per la Lazio.

5' Da fallo laterale, Marusic serve Zaccagni che s'inserisce e mette una buona palla in mezzo. Provvidenziale Coppola.

3' Lungo lancio di Mario Gila all'indirizzo di Felipe Anderson, Terracciano allontana di testa.

2' Felipe Anderson per Lazzari che s'invola: Amione interrompe il tentativo di ripartenza della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Verona e Lazio.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Verona-Lazio. I biancocelesti, dopo aver vinto contro il Cagliari all'Olimpico e battuto il Genoa in Coppa Italia, sono chiamati a recuperare il terreno perso in campionato dove, attualmente, occupano il nono posto in classifica. Appuntamento alle 15.00 con il fischio d'inizio della sfida contro il Verona di Baroni, reduce dal pirotecnico pareggio 3-3 contro l'Udinese.

