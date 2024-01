RIVIVI LA DIRETTA - Inter - Lazio 3-0: Inzaghi cala il tris, biancocelesti eliminati

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

EA Sports FC Supercup | Semifinale

Venerdì 20 gennaio 2024, ore 20:00

Alawwal Park. Riyad (SA)

INTER - LAZIO 3-0 (17' Thuram, 50' Calhanoglu, 87' Frattesi)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (68' De Vrij); Darmian, Barella (68' Frattesi), Calhanoglu (81' Asslani), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez (74' Arnautovic), Thuram (74' Sanchez).

A disp.: Audero, Di Gennaro, Dumfries, Sensi, Klaassen, Buchanan, Zopolato, Bisseck, Stabile, Stankovic.

All.: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (83' Hysaj), Gila, Romagnoli, Marusic (67' Pellegrini); Guendouzi (51' Luis Alberto), Rovella (51' Cataldi), Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (67' Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Kamada, Zaccagni, Casale, Kamenovic, Castellanos, Ruggeri, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Matteo Marchetti della (sez. di Ostia Lido)

Assistenti: Baccini-Mokhtar; IV ufficiale: Marinelli ; V.A.R.: Di Bello; A.V.A.R.: Di Paolo

Ammoniti: 65' Romagnoli (L), 70' Vecino (L), 81' Calhanoglu (I)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro, finisce in questo momento Inter-Lazio.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

90' Asslani a un passo dal quarto gol: Provedel si allunga e mette la palla in corner.

89' Segna Immobile, ma ha controllato il pallone con la mano e l'arbitro non lo convalida. C'è comunque un checke del Var, che però conferma quanto deciso dal direttore di gara.

87' E arriva il tris dell'Inter, questa volta a mettere la palla in rete ci pensa Frattesi. Errore di Luis Alberto che spiana la strada al contropiede di Mkhitaryan.

83' Cambia ancora Sarri: fuori Lazzari, dentro Hysaj.

83' Palla di Isaksen all'indirizzo di Lazzari, ma chiede troppo al numero 29 che non ci arriva.

81' Giallo a Calhanoglu per il fallo su Isaksen. Inzaghi lo cambia immediatamente: al suo posto Asslani.

78' Lazzari finisce a terra dopo esser stato colpito dalla conclusione di Calhanoglu. Un po' dolorante e zoppicante, ma può proseguire. Palla all'arbitro che lascerà la palla a Provedel.

76' Va Canhanoglu sul secondo palo, Provedel smanaccia.

76' Frattesi scambia con Dimarco, Lazzari mette la palla in corner. Sarà calcio d'angolo in favore dell'Inter.

74' Entrano anche Sanchez ed Arnautovic al posto di Thuram e Lautaro.

70' Ammonito anche Vecino per il duro intervento su Dimarco.

69' Tutta la Lazio si lamenta per un colpo di De Vrij su Isaksen fuori area, l'arbitro fa proseguire senza sanzionare il fallo.

68' De Vrij e Frattesi al posto di Bastoni e Barelli.

67' Cambio Lazio: fuori Marusic, dentro Pellegrini. E ancora Isaksen al posto di Pedro.

66' Dimarco da calcio di punizione va direttamente in porta: Bastoni non c'arriva, respinta di Provedel.

65' Primo cartellino giallo del match viene sventolato a Romagnoli: Lazio dall'arbitro Marchetti, che rimane fermo nella sua decisione.

63' Gila attaccato da Calhanoglu e calcio di punizione in favore della Lazio.

60' Si ferma Gila dopo il colpo subito al volto: lo spagnolo viene medicato dallo staff, è pronto per continuare la sua partita.

59' Contropiede Inter: Barella per Thuram, poi scarica su Lautaro. L'argentino tira potentissimo rasoterra, la palla si perde al lato.

58' Luis Alberto per Vecino che s'era inserito bene, pulisce l'area Acerbi allontanando il pericolo.

56' Dimarco cerca Lautaro al centro dell'area, la palla viene fermata da Lazzari. Sarà calcio d'angolo in favore dell'Inter.

54' Timidi segnali dalla Lazio: Felipe Anderson in mezzo all'area per Immobile che calcia contro Pavard.

52' La Lazio non riesce a reagire: dopo Barella, anche Lautaro colpisce la traversa.

51' Doppio cambio per Sarri: fuori Rovella e Guendouzi, dentro Cataldi e Luis Alberto.

50' Arriva il gol del raddoppio: Calhanoglu dagli undici metri mette la palla alle spalle di Provedel.

49' Calcio di rigore in favore dell'Inter: c'è già Calhanoglu sul dischetto.

48' L'arbitro viene chiamato al Var per rivedere l'azione.

48' Lautaro protesta per il fallo di Pedro: l'argentino finisce a terra, è in corso un check del Var per il possibile rigore.

45' Inizia il secondo tempo con gli stessi interpreti per entrambe le squadre.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Inter-Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

45' Provvidenziale l'intervento di Romagnoli sulla conclusione di Thuram!

43' La conclusione di Mkhitaryan colpisce in testa Gila, che rimane a terra dolorante per qualche secondo. Lo spagnolo ne esce stordito, ma può proseguire.

42' L'Inter fa tutto ciò che vuole: ora arriva la conclusione di Darmian, la palla gli si alza troppo!

40' Immobile duella con Acerbi, poi finisce a terra, Ciro si lamenta ma per l'arbitro non c'è nulla da sanzionare.

40' Guendouzi per Lazzari che prova a partire, Bastoni lo anticipa e gli toglie il passaggio.

39' Punizione in favore della Lazio dopo il contrasto tra Pedro e Barella: biancocelesti ora in possesso palla.

37' Duello Gila-Barella all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro ferma l'azione per la posizione di off-side di Thuram.

36' Thuram per Dimarco, poi arriva la conclusione di Barella che colpisce la traversa. Ma è praticamente un monologo nerazzurro.

35' Cross all'interno dell'area di Calhanoglu, non ci arriva né Pavard né Thuram e Lautaro. Quanti brividi per la Lazio!

33' Ancora Inter: Lautaro si fa tutto il campo, poi va alla conclusione. Para Provedel in due tempi.

31' L'arbitro reputa falloso l'intervento di Vecino su Pavard. L'uruguaiano dice di aver preso la palla, il direttore di gara lo redarguisce.

30' Inter a un soffio dal gol del raddoppio: Dimarco per Lautaro, ma l'argentino non arriva sulla palla, forse troppo sul portiere.

27' L'azione inizia con Vecino che s'inventa una giocata per Felipe Anderson, e si conclude con lo stesso uruguaiano che va alla conclusione: la palla è troppo alta!

26' Vecino di sponda per Pedro che mette una buona palla al centro dell'area: non ci arriva Anderson, finisce in out.

22' Felipe Anderson ci prova da lontano: la palla attraversa tutta l'area di rigore, poi si perde in out.

21' Guendouzi recupera un buon pallone, cerca di far partire il contropiede della Lazio servendo Immobile ma Ciro stoppa male la palla, riparte l'Inter.

19' Intervento di Immobile su Acerbi, proteste da parte del capitano ma per l'arbitro è fallo. Punizione in favore dell'Inter.

17' Arriva il vantaggio dell'Inter, praticamente nell'aria da qualche minuto. A mettere la firma sul tabellino è Thuram che, a tu per tu con Provedel, non può sbagliare. Assist d'alto livello di Dimarco che, di tacco, fa passare la palla tra le gambe di Lazzari.

16' Bravo Rovella ad anticipare Lautaro Martinez sul cross di Dimarco! Inter che continua ad essere aggressiva e ad avvicinarsi pericolosa alla porta di Provedel.

15' Canhanoglu sbaglia il controllo e rischia di farsi rubare palla da Immobile: poi si salva con un guizzo per Sommer.

11' Buona azione della Lazio: verticalizzazione di Guendouzi all'indirizzo di Lazzari che mantiene la palla in campo per poi servire Immobile al centro. C'è l'intervento della retroguardia nerazzurra ma, comunque, l'azione era ferma poiché la palla si era persa già in out.

10' Altra ottima azione dell'Inter, complici gli errori di Marusic. Anche qui interviene senza rubar palla a Pavard, che chiama in causa i compagni al centro dell'area. Alla fine arriva la conclusione da lontano di Bastoni, poco precisa.

7' Brivido per la Lazio! Darmian per Barella che trova Thuram in area di rigore: va l'attaccante, provvidenziale la deviazione di Gila. Calcio d'angolo Inter.

6' Ottima copertura di Gila sul cross insidioso di Dimarco in mezzo all'area!

5' Felipe Anderson mette una buona palla in mezzo all'area all'indirizzo di Immobile, interviene bene Pavard.

4' Errore di Pedro, dormita di Marusic: alla fine arriva la conclusione di Thuram che si perde - per fortuna - sopra la traversa.

3' Barella prova la conclusione da fuori area: il tiro è potente ma poco preciso, si perde alto sopra la traversa di Ivan Provedel.

1' Lautaro stretto tra Rovella e Guendouzi, per l'arbitro non c'è fallo: poi Romagnoli subisce fallo e la Lazio riparte in possesso palla.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Inter-Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Provino andato male per Mattia Zaccagni, non si vuol rischiare: al suo posto Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - QUI le dichiarazioni del presidente Lotito prima di Inter - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Nel pre-partita del match sono arrivate le parole di Nicolò Rovella (QUI LE DUE DICHIARAZIONI).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio. Fischio d'inizio alle 20 italiane per l'avvio della seconda semifinale della Supercoppa Italia. Chi vincerà affronterà in finale il Napoli, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina.

TORNA ALLA HOMEPAGE