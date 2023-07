RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Primorje 5-0, vincono ancora i biancocelesti!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

2° Amichevole

Giovedì 20 luglio, ore 18.00

Stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore

LAZIO 5-0 PRIMORJE (11' Pedro, 16' Immobile, 21' Felipe Anderson, 49' Zaccagni, 82' Diego Gonzalez)

Ammoniti: 41' Lusa (P)

90' Triplice fischio, termina la partita. La Lazio vince anche la seconda amichevole del ritiro, migliorando il precedente dello scorso anno contro il Primorje (4-0). Il prossimo appuntamento è al 23 luglio per la sfida contro la Triestina.

86' Errore di Ruggeri che regala palla a Demirovic, il 7 del Primorje prova il tiro dalla lunga distanza, bloccato da Furlanetto.

82' QUINTO GOL DELLA LAZIO! Super velo di Marcos Antonio a centrocampo che libera Zaccagni. L'ala attacca la fascia sinistra, mette in mezzo e trova Diego Gonzalez che in spaccata realizza il 5-0.

79' Bell'infilata di Sana Fernandes per Akpa Akpro che, davanti al portiere, sbaglia a incrociare e si fa parare la conclusione da Mavric.

77' Occasione sprecata da Sana Fernandes. Infilato da Marcos Antonio, l'ala da buona posizione calcia addosso a Mavric.

73' Due cambi anche per Sarri: fuori Bertini e Cancellieri, dentro Akpa Akpro e Diego Gonzalez.

70' Doppio cambio per il Primorje: Dobnikar al posto di Sanojevic e Mavric per Macan.

63' Lo Zandegiacomo alza la voce. I tifosi accompagnano la squadra con il solito calore.

62' Cambia Sarri: Fuori Hysaj, per un problema alla caviglia destra, dentro Dutu. Ruggeri si sposta sulla fascia

61' Sana Fernandes servito sulla destra punta l'avversario e calcia a incrociare, palla fuori di poco.

56' Quattro cambi per il Primorje: entrano Demirovic, Jerin, Ignjatovic, Lotito. Fuori Suljanovic, Petek, Zavnik e Vukovic.

49' POKER LAZIO! Zaccagni si procura e realizza il calcio di rigore. L'ala calcia a incrociare sotto al sette, non può nulla il portiere avversario.

48' Rigore per la Lazio, se lo procura Zaccagni che, servito da un grande lancio sulla destra di Marcos Antonio, si presenta in area davanti a Macan che lo stende.

46' Inizia il secondo tempo!

LAZIO SECONDO TEMPO (4-3-3) - Furlanetto; Fares, Ruggeri, Patric, Hysaj (62' Dutu); Basic, Marcos Antonio, Bertini (73' Akpa Akpro); Zaccagni, Cancellieri (73' Diego Gonzalez), Sana Fernandes;

PRIMORJE SECONDO TEMPO (4-3-3) : Macan (70' Mavric), Dobnikar (70' Stanojevic), Petek (56' Lotito), Dedic, Fogec; Lusa, Yermol, Besir; Vukovic (56' Ignjatovic), Suljanovic (56' Jerin), Zavnik (56' Demirovic);

SECONDO TEMPO

45' Termina il primo tempo. Lazio avanti di tre gol grazie alle reti di Pedro, Immobile e Felipe Anderson: in gol tutto il tridente.

41' Giallo per Lusa che stende Lazzari partito in contropiede.

41' Super intervento di Provedel che disinnesca una conclusione di Besir, direttamente da calcio d'angolo.

37' Provvidenziale Casale! Il difensore mura una conclusione dal centro dell'area di Suljanovic.

35' Gol divorato da Immobile. Felipe Anderson soffia palla a Petek, si presenta davanti al portiere e cerca Immobile a porta vuota. L'attaccante prova a saltare il diretto marcatore, ma al momento del dribbling si inceppa sul pallone. Non serve a nulla il tentativo di appoggio arretrato a Luis Alberto.

34' Colpito duro Immobile da Dedic. L'attaccante della Lazio, però, si rialza da terra dopo pochi secondi.

21' TRE A ZERO LAZIO! Felipe Anderson segna il primo gol del suo ritiro. Il brasiliano servito sulla destra entra in area e calcia in porta: l'intervento di Macan non è dei migliori e la sfera termina in rete.

18' Immobile sfiora la doppietta. Bellissima triangolazione con Luis Alberto, Felipe Anderson serve di nuovo il capitano che, di prima, sfiora il palo.

16' RADDOPPIO LAZIO! Pedro infila in profondità per Immobile che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia. I biancocelesti vanno sul 2-0 grazie al loro capitano.

15' Lazio vicina al raddoppio. Lancio di Cataldi per Pedro sulla sinistra, l'ala porta palla e serve in verticale Luis Alberto che, però, in area calcia sul portiere. Risultato che resta sull'1-0 per i biancocelesti

11' GOL LAZIO! Super azione dei biancocelesti: Luis Alberto, servito da Vedino, tocca di tacco per Immobile bravissimo a infilare in area per Pedro. Lo spagnolo a tu per tu con il portiere lo supera con un pallonetto.

8' La prima conclusione in porta è del Primorje: percussione centrale di Vukovic che prova la conclusione dalla distanza, blocca Provedel.

2' Imbucata per Luis Alberto, lo stop di petto del mago però consegna la palla al portiere avversario.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

PRIMO TEMPO

LAZIO PRIMO TEMPO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

PRIMORJE PRIMO TEMPO (4-3-3) : Macan, Dobnikar, Petek, Dedic, Fogec; Lusa, Yermol, Besir; Vukovick, Suljanovic, Zavnik;

AGGIORNAMENTO 18.0 - Le squadre fanno l'ingresso in campo. Lazio in maglia biancoceleste, mentre il Primorje a strisce rosse e blu. La squadra di Sarri attaccherà verso la curva dei tifosi laziali.

AGGIORNAMENTO 17.51 - La squadra fa rientro negli spogliatoi. Sarri darà le ultime indicazioni prima del fischio d'inizio fissato per le ore 18.00.

AGGIORNAMENTO 17.28 - I primi a fare l'ingresso in campo sono i quattro portieri. Seguiti pochi istanti dopo anche dalla squadra. Si attendono le formazioni ufficiali.

AGGIORNAMENTO 17.10 - Sul terreno di gioco è stato disposto il materiale necessario per il riscaldamento.Laz

Buonasera amiche e amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti nella diretta scritta della seconda amichevole del ritiro di Auronzo tra la Lazio e il Primorje. Lo stadio Zandegiacomo è in preparazione, i tifosi iniziano a riempire gli spalti: tra poco le due formazioni scenderanno in campo.