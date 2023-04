RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Voglio una squadra sempre incazzata"

RASSEGNA STAMPA - Se Maurizio Sarri disegna, l'opera è poi messa in scena da un sestetto stellare. Come...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, MILINKOVIC E PEDRO IN GRUPPO: SARRI HA UN'IDEA... FORMELLO - Riaggregati Milinkovic e Pedro, ieri in permesso societario e quindi assenti nell’allenamento del pomeriggio. Oggi sono tornati in gruppo e hanno partecipato alle prove tattiche anti-Spezia. Nessun problema per il serbo e lo spagnolo. La partitella di fine... FORMELLO - Riaggregati Milinkovic e Pedro, ieri in permesso societario e quindi assenti nell’allenamento del pomeriggio. Oggi sono tornati in gruppo e hanno partecipato alle prove tattiche anti-Spezia. Nessun problema per il serbo e lo spagnolo. La partitella di fine... WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO, SARRI: "VOGLIO SMETTERE DI ALLENARE QUI, SE NON SUCCEDE NULLA..." MONZA - Un'altra vittoria in trasferta, un altro clean-sheet. La Lazio schiena il Monza a domicilio e allunga sull'Inter in classifica. Che soddisfazione per Maurizio Sarri. Il tecnico parletà tra poco in conferenza stampa, segui la diretta scritta delle sue... MONZA - Un'altra vittoria in trasferta, un altro clean-sheet. La Lazio schiena il Monza a domicilio e allunga sull'Inter in classifica. Che soddisfazione per Maurizio Sarri. Il tecnico parletà tra poco in conferenza stampa, segui la diretta scritta delle sue... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: "E' DERBY PER UN CENTROCAMPISTA!" In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del... In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del...