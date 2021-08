RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Voto molto alto alla squadra. Tifosi? Impressionanti"

La Lazio di Maurizio Sarri è partita con il piede giusto. Vittoria convincente per 3-1 sul campo dell'Empoli e primi 3 punti in classifica. Il tecnico biancoceleste a breve è atteso in sala stampa per la sua analisi della partita. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Che voto da alla sua prima Lazio? Ed è rimasto contento della prova di Luis Alberto?

Il voto è molto alto. Il momento è difficile per tutti, in particolare per chi ha cambiato allenatore. La partita è di calcio tra virgolette viste le temperature impossibili: il gioco è molto particolare in questo periodo. Noi siamo in costruzione e affrontare una neopromossa sul suo campo è molto difficile. Siamo andati sotto, poi abbiamo rimontato e meritiamo un bel voto. Luis Alberto è quello più indietro, ma dopo il 3-1 lui è stata la prima cosa che mi è venuta in mente perché volevo gestire con il possesso.

La Lazio ha creato molto sulla catena di destra, come giudica la prova di Milinkovic, Lazzari e Pedro?

Lazzari ha fatto una buona partita: veniva considerato solo da quinto, ma si sta adattando a fare il quarto. Sta progredendo e ha margini di miglioramento. Milinkovic ha fatto benissimo un'ora poi ha finito la benzina. Pedro anche ha fatto bene, anche in queste condizioni sa tirare fuori il massimo.

Qual è stato l'aspetto migliore e il peggiore della partita di stasera?

L'aspetto migliore è stata la reazione e il primo tempo di ottimo livello. La cosa che mi è piaciuta meno è stato il tentativo di gestione nell'ultima mezz'ora, preferisco chi continua a giocare fino alla fine. Con questo caldo però era difficile fare diversamente.

Mister possiamo dedicare la vittoria ai tifosi biancocelesti che hanno accompagnato la Lazio invitandola per tutta la partita?

Ho dedicato subito la vittoria ai tifosi. Oltre a essere tanti ci hanno dato una mano per tutta la partita. Li ha ringraziati finita la partita, ora lo posso fare pubblicamente. Mi hanno impressionato per quantità, ma anche per la spinta che hanno dato alla squadra.