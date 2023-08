RIVIVI LA DIRETTA - Lecce - Lazio 2-1, sconfitta all'esordio in campionato

Serie A TIM 2022-2023 | 1° giornata

Domenica 20 agosto 2023, ore 20:45

Stadio Via del Mare, Lecce

LECCE 2-1 LAZIO (26' Immobile, 85' Almqvist, 87' Di Francesco)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (64' Blin), Baschirotto, Pongracic, Dorgu (64' Gallo); Rafia (64' Kaba), Ramadani, Gonzalez (83' Burnete); Almqvist, Strefezza, Banda.

A disp. Brancolini, Borbei, Smajlovic, Dermaku, Lemmens, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Voelkerling.

All.: D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (72' Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada (55' Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (55' Isaksen), Immobile, Zaccagni (72' Pedro).

A disp.: Adamonis, Furlanetto, Hysaj, Gila, Casale, Vecino, Rovella, Basic.

All.: Sarri.

Arbitro: Federico Dionisi ; Assistenti: Peretti – C. Rossi; IV uomo: Prontera; VAR: Di Bello; AVAR: Paganessi

Ammoniti: 68' Strefezza (LE), 71' Isaksen (L), 80' Pongraric (LE), 94' Pellegrini (L)

Espulsi: \\

SECONDO TEMPO

96' Finisce così al Via del Mare. Partita a fotocopia dello scorso anno: la Lazio chiude in vantaggio il primo tempo e si lascia rimontare nella seconda frazione.

94' Giallo per Pellegrini, entrato in ritardo su Almqvist.

90' Saranno sei i minuti a disposizione della Lazio per tentare la rimonta.

88' Sarri prova il tutto per tutto: fuori Cataldi ed esordio per Castellanos.

87' Secondo gol del Lecce. Rimbalza la palla al centro dell'area, Di Francesco sfrutta l'indecisione della difesa e batte al volo Provedel. Uno-due incredibile dei giallorossi.

85' Gol del Lecce. Almqvist riceve al limite da Gallo, stoppa il pallone che si alza e al volo con il sinistro batte Provedel. Troppo spazio lasciato al nuovo arrivo giallorosso.

83' Cambia il Lecce: Fuori Gonzalez, dentro Burnete

82' Pochi istanti dopo la traversa di Immobile, Luis Alberto si fa trovare in area, stoppa e calcia, ma il suo tiro è centrale.

82' Traversa di Immobile! Luis Alberto serve Pedro in area, il 9 sterza e appoggia per Ciro che calcia di prima ma trova una deviazione decisiva di Falcone che con i piedi manda la palla sulla traversa. Miracolo del portiere leccese.

82' Luis Alberto cerca la conclusione in porta: palla alta sopra la traversa.

80' Giallo per Pongracic. Il difensore del Lecce ferma in placcaggio Luis Alberto, lanciato verso l'area di rigore.

77' Esce Banda per un problema alla caviglia, dentro Di Francesco.

72' Altri due cambi per Sarri: dentro Pellegrini e Pedro, fuori Lazzari e Zaccagni.

71' Giallo anche per Isaksen. L'esterno entra in scivolata su Ramadani, colpendo l'avversario in netto ritardo.

70' Ottimo intervento di Provedel che anticipa Banda, intervenendo con la mano sul cross rasoterra.

68' Strefezza, per proteste, è il primo ammonito del matc.

64' Cambio per il Lecce: dentro Gallo, Kaba e Blin, per Dorgu, Gendrey e Rafia.

64' Colpo di testa di Baschirotto, su corner di Strefezza, che termina alto.

63' Salva Romagnoli! Banda sulla sinistra vince il corpo a corpo con Lazzari, va dall'altra parte da Rafia che prova il tiro di prima, deviato in corner dal centrale biancoceleste.

61' Corner di Luis Alberto sul secondo palo, Falcone va a vuoto, Immobile riceve da solo, ma da posizione defilata decide di riproporla in mezzo senza successo.

60' Lancio illuminante di Cataldi per Isaksen. Il danese stoppa, la palla gli resta sotto e Dorgu lo chiude in corner.

57' E' Strefezza il più pericoloso del Lecce. Ancora una volta il trequartista giallorosso prova la conclusione da fuori che termina al fianco del palo.

55' Doppio cambio per la Lazio: fuori Kamada, dentro Vecino; fuori Felipe Anderson, dentro Isaksen. Esordio per il danese.

54' Occasione divorata da Felipe Anderson a tu per tu con Falcone. Immobile infila per il brasiliano che davanti al portiere avversario calcia fuori, posizione comunque da rivedere.

52' Punizione di Strefezza dal limite dell'area dirattamente sulla barriera. Punito un presunto fallo di Cataldi.

50' Tiro di punta da parte di Strefezza dal limite dell'area, la sua conclusione è centrale e facile per Provedel.

47' Ottima combinazione sulla sinistra tra Banda e Dorgu, il terzino arriva sul fondo e mette al centro per Ramadani, ma la sua conclusione termina alta.

46' Inizia il secondo tempo: la Lazio riparte dal gol di Immobile.

PRIMO TEMPO

45'+2' Termina il primo tempo. La Lazio chiude in vantaggio per 1-0.

45'+1' Ci sarà un solo minuto di recupero

45' Corner per il Lecce battuto corto su Strefezza che crossa sul secondo palo trovando Gonzalez. Alto il colpo di testa del giocatore giallorosso.

44' Occasione enorme per la Lazio! Ottima azione per la squadra di Sarri, Immobile infila per Lazzari che a tu per tu con Falcone si fa neutralizzare la conclusione. Si lamenta Zaccagni che era libero sul secono palo.

43' Conclusione da fuori di Ramadani murata dalla difesa e sulla ribattuta si fionda Provedel per bloccare.

41' Intervento provvidenziale di Lazzari sul cross dalla sinistra di Almqvist. Il terzino della Lazio anticipa con la testa Banda, pronto a ribadire in porta.

39' Occasione Lazio! Zaccagni riceve sulla destra, si accentra e calcia in porta, ma la sua conclusione è deviata da Baschirotto. Sulla ribattuta Felipe Anderson serve al centro Immobile che calcia al volo e ciccando il pallone crea un'altra traiettoria insidiosa per Falcone, stavolta alta sopra la traversa.

36' Ottimo inserimento di Kamada, premiato da un bel cross di Luis Alberto: lungo di pochi centimetri.

35' Buona costruzione della Lazio. Marusic riceve sulla fascia sinistra, crolla con il mancino, ma il suo cross, seppur insidioso, viene respinto dalla difesa avversaria.

33' Almqvist rientra sul sinistro, prova la conclusione: mura bene Cataldi.

26' GOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! E' di Immobile la prima rete della stagione laziale. Verticalizzazione di 20 metri di Romagnoli per Luis Alberto, tocco di esterno dello spagnolo per Ciro che, in scivolata, batte Falcone. Vantaggio biancoceleste.

24' Punizione da una mattonella insidiosa per il Lecce. Il cross dalla destra di Strefezza, però, si conclude con un nulla di fatto per un fallo segnalato da Dionisi su Immobile.

19' Prova a reagire la Lazio. Zaccagni rientra e serve Kamada, buona la sua apertura su Felipe Anderson che, al momento del cross, è impreciso.

17' Strefezza offre un'ottima apertura su Banda che, dopo esser andato sul fondo, mette in mezzo un pallone insidioso, ben respinto dal Romagnoli.

13' Altro cambio di gioco, stavolta è Banda a ricevere sulla sinistra. L'esterno punta Lazzari e calcia addosso a Provedel che blocca.

12' Occasione per il Lecce. Cambio di gioco di Banda sulla destra per Almqvist che appoggia a Strefezza, la sua conclusione da fuori esce di un soffio.

11' Ottima costruzione della Lazio. Zaccagni recupera sulla sinistra, Luis Alberto esce palla al piede e va sulla destra da Felipe Anderson che di tacco serve al centro Lazzari, per poi tornare da Luis Alberto che non riesce a infilare per Immobile.

8' La Lazio prova a sfondare sulla destra: prima con Lazzari, poi con Felipe Anderson. Entrambi, però, sono stati fermati al momento del dribbling. La squadra di Sarri gioca ma non riesce a sfondare.

4' Ritmi alti al Via del Mare: la Lazio palleggia, il Lecce aspetta e chiude gli spazi.

1' Fischia Dionisi: inizia la prima partita stagionale della Lazio

AGGIORNAMENTO 20.45 - Squadre abbracciate a centrocampo, ha inizio il minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone.

AGGIORNAMENTO 20.40 - Nel prepartita ha parlato anche il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello ai microfoni di Sky Sport (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 20.30 - Il riscaldamento è terminato, le squadre fanno rientro negli spogliatoi. Ultime indicazioni e poi sarà tempo di Lecce-Lazio!

AGGIORNAMENTO 20.20 - Prima della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn il terzino della Lazio, Manuel Lazzari. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 20.17 - Prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio per omaggiare Carlo Mazzone, ex allenatore, tra le tante anche del Lecce, scomparso nella giornata di ieri.

AGGIORNAMENTO 20.05 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco per il riscaldamento. Il tempo scorre, a breve si scenderà in campo.

AGGIORNAMENTO 19.55 - Sarri ha scelto i primi undici a scendere in campo nella nuova stagione, sciogliendo il ballottaggio tra Kamada e Vecino in favore del calciatore giapponese. Esordio ufficiale, quindi, per il nuovo acquisto.

Buonasera amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Lecce - Lazio. Primo appuntamento stagionale per la squadra di Maurizio Sarri che, dopo il secondo posto della scorsa stagione, vuole iniziare al meglio questo terzo anno sulla panchina biancoceleste. Saranno cinque i nuovi volti, tanta la curiosità nel vedere l'evoluzione di una squadra che si è rafforzata nell'organico, nonostante l'addio di un elemento fondamentale come Milinkovic-Savic. Non resta, dunque, che metterci seduti e osservare: il campionato ha inizio oggi.