Calciomercato Lazio | Berardi, Bianchi è sicuro: "Perfetto per Sarri, mi spiace per il Sassuolo..."

In merito all’interesse concreto da parte della Lazio nei confronti di Domenico Berardi, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Tommaso Bianchi, compagno di squadra al Sassuolo dell’esterno offensivo neroverde tra il 2011 e il 2013.

Il tuo ricordo del giovanissimo Berardi?

“Veniva dal Settore Giovanile del Sassuolo e fu aggregato con noi, prima della delicata sfida play off con la Sampdoria. Quello che mi sorprese è che fosse in grado di fare sempre, in qualsiasi momento, la scelta giusta”.

Un aneddoto specifico?

“Inizialmente non era un asso nelle punizioni. Lo è diventato allenandosi, giorno dopo giorno. Il talento poi non lo copri: Berardi era sprecato per la Serie B. In seguito, anche in Serie A ha fatto vedere tutto quello di cui era fatto”.

Come lo vedresti nella Lazio di Sarri?

“Lo vedrei benissimo, perché lui ha sempre reso al meglio nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Avercene giocatori tecnicamente così validi”.

È plasmabile in altri ruoli?

“Lui ha sempre reso al massimo partendo da destra, a piede invertito. Un po’ mi spiace per la mia ex squadra, il Sassuolo, del fatto che andrà via, però la Lazio rappresenta oggettivamente una chance troppo importante”.

