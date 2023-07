Calciomercato Lazio | Berardi, Marchi è convinto: "Con Sarri un top player internazionale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’interesse targato Lazio per Domenico Berardi, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Ettore Marchi, compagno di squadra del talento neroverde al Sassuolo (stagione 2011-2012) e componente della Juventus Under 2023 nel 2019-2020, quando la prima squadra bianconera era guidata da Maurizio Sarri.

Da cosa rimasi colpito del giovanissimo Domenico Berardi?

“Si aggregò con noi in prima squadra gli ultimi venti giorni della stagione 2011-2012, poco prima di giocare i play-off contro la Sampdoria. Pensai subito che - per ritmo, tecnica e personalità - aveva parametri fuori dal comune”.

Per quali ragioni però soltanto ora, a distanza di dieci anni, viene voluto con concretezza da una big?

“Io credo che Berardi non sia mai andato in una big più per sua scelta rispetto che per la mancanza di interesse. Ogni anno, si leggeva, di top squadre interessate a lui”.

Conosci anche le metodologie di allenamento di Sarri: si sposa a perfezione con il suo calcio?

“Secondo me sì. Il mister sa lavorare con giocatori come lui, in grado di spostare gli equilibri a livello di progressione offensiva. Con Sarri diventerebbe un top player internazionale”.

Il ruolo a lui più congeniale?

“Tutti dicono esterno destro a piede invetrito. Per me ha un’apertura mentale e tattica da poter ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, anche falso nueve. E, questo, Sarri lo sa benissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

TORNA ALLA HOMEPAGE