Calciomercato Lazio | Castellanos, l'ag. FIFA De Santis: "Attaccante di spessore. Vi spiego..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo all’acquisto di Valentin Castellanos, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Lorenzo De Santis, procuratore e intermediario sportivo, esperto di calcio sudamericano.

Che tipo di calciatore è Castellanos?

“È un attaccante con caratteristiche ben definite, che può avere un ottimo impatto sul nostro campionato. Ha anche il gol nelle sue corde”.

Per ora vanta un’esperienza significativa “soltanto” in Mls…

“Dove ha, in ogni caso, segnato 50 gol. Ricordiamoci comunque che nella sua prima esperienza europea al Girona ha messo a segno 13 reti. Secondo me la Lazio ha acquistato un attaccante di notevole spessore”.

Vice-Immobile o addirittura centravanti in grado di comprometterne la titolarità?

“Sotto porta è estremamente rapido. Secondo me non è una semplice alternativa. Per certi aspetti, ha anche qualcosa in più rispetto a Immobile”.

Per quali ragioni?

“Secondo me Sarri sta già guardando oltre. Per esempio, in questa stagione, ha spesso giocato con Felipe Anderson e Pedro falso nueve. Con Castellanos hai invece un’alternativa di ruolo molto significativa”.

Quale valore aggiunto in termini di accrescimento di obiettivi può portare Castellanos alla Lazio?

“Con la Champions e le altre due competizioni, la Lazio necessita di una rosa composta da almeno 16-17 calciatori potenziali titolari. Certamente porta a un maggiore numero di gol rispetto a prima, dato sicuro”.

A quali obiettivi possono ambire i biancocelesti di Sarri?

“Secondo me è curioso vedere se il tecnico biancoceleste vorrà fare il salto oltre all’ostacolo, puntando a essere competitivo in tutte le competizioni. Nell’ultima stagione, abbiamo visto una Lazio performante soltanto dopo l’eliminazione dalle coppe. Per essere un top club, i biancocelesti devono superare questo limite”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

TORNA ALLA HOMEPAGE