Calciomercato Lazio | Orsolini, l'ex allenatore: "Ecco cosa mi colpì di lui. E in futuro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’accostamento significativo di Riccardo Orsolini alla Lazio, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Mario Petrone, tecnico che lanciò l’esterno offensivo del Bologna nella prima squadra all’Ascoli, nella stagione 2014-2015.

Cosa la indusse a lanciare in prima squadra il giovane Orsolini?

“Mi stimolava. Lo notai negli Allievi e mi piacque subito tecnicamente”.

Quali aspetti la suggestionarono in particolare?

“Sapeva saltare l’uomo, rendeva al massimo a piede invetrito. Era anche spensierato, non pativa la pressione di essere con la prima squadra. Lo feci esordire e giocare senza troppe remore”.

Sotto quali aspetti deve ancora crescere?

“Per me a livello difensivo, in fase di non possesso, può ancora migliorare. È cresciuto a livello esponenziale negli ultimi due anni”.

Come lo vede collocabile tatticamente nella Lazio di Sarri?

“Per me è perfetto per il 4-3-3 di Sarri. Inoltre, a partita in corso, ti può consentire di variare al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2. Si esalta nei moduli fluidi e, più in generale, in un calcio a trazione offensiva”.

È pronto a livello di personalità?

“Assolutamente sì. Secondo me è giunto il momento nella sua carriera per esplorare lidi più competitivi per quanto riguarda il panorama anche internazionale”.