Calciomercato Lazio | Valeri torna a casa? Ecco la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 22.10 - Valeri e la Lazio, un matrimonio solo da siglare? Non ancora. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, la Lazio per ora non ha chiuso per il terzino di proprietà della Cremonese. Valeri e i suoi agenti spingono per approdare a Roma, è il sogno del ragazzo quello di vestire i colori del suo cuore, ma un'intesa non c'è. A oggi, quindi, il club biancoceleste non s'è mosso per chiudere con l'esterno romano. Il reparto terzini al momento è al completo e per gennaio non sembrano all'orizzonte cambiamenti in quel settore, a meno di clamorosi colpi di scena. Questo non vuol dire che per Valeri le porte di Formello siano chiuse. Il classe '98 resta un'opzione per l'estate prossima, quando lascerà i lombardi a parametro zero: Valeri è un profilo che la Lazio valuta per giugno, non per gennaio e comunque non è l'unico nome che viene studiato in quel ruolo. Prematuro dunque parlare d'intesa raggiunta. Sotto l'albero di Natale di Valeri non c'è ancora la Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sarebbe vicina a prendere Emanuele Valeri a parametro zero. Il terzino sinistro, attualmente fuori rosa alla Cremonese, ha sempre rifiutato il rinnovo con il club lombardo e il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2024. La Lazio - come vi avevamo anticipato - non intende acquistare Valeri pagandone il cartellino, lo prenderebbe solo da svincolato. Per questo motivo il ragazzo aveva detto no a Bologna e Genoa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, non è da escludere che a gennaio il classe '98 possa muoversi in prestito: sono diversi i club interessati in Serie A, come il Verona, ma è un aspetto secondario, al momento.

Pubblicato il 20-12