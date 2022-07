Lazio, amichevole anche contro il Qatar: ecco quando e dove vederla

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo i match contro l'Auronzo di Cadore e NK Dekani, sotto le Tre Cime di Lavaredo sono in programma altre due sfide amichevoli contro Triestina (domenica 17 luglio) e Primorje (giovedì 21 luglio). A seguito del ritorno nella Capitale, la Lazio sarà impegnata anche in una tappa tedesca: a Grassau ad attenderla ci sarà infatti il Genoa mercoledì 27 luglio. I match pre-season degli uomini di Sarri però non finiscono qui: il 31 luglio i biancocelesti saranno impegnati nella sfida contro il Qatar, che molto probabilmente si disputerà in Austria. Entrambe le amichevoli si svolgeranno a porte chiuse per ragioni di sicurezza. Sarà possibile guardare il match attraverso la piattaforma DAZN e anche su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. La Lazio non sarà l'unica italiana a giocare contro la formazione asiatica, la quale se la vedrà anche con Udinese e Fiorentina, rispettivamente il 24 luglio e il 3 agosto.