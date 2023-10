Lazio, Guarente: "Critiche a Sarri? Lo conosco, so come reagirà"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Lazio-Atalanta incombe, con i tifosi biancocelesti in attesa di conferme dopo la vittoria last minute contro il Celtic in Champions League.

A tal proposito, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Tiberio Guarente, calciatore del club bergamasco tra il 2007 e il 2010, allenato da Maurizio Sarri all’Empoli nella stagione 2014-2015.

Che tipo di partita ti aspetti tra Lazio e Atalanta?

“È il match del week-end, a mio modo di vedere. Entrambe hanno vinto molto bene le rispettive partite europee e i due allenatori, Sarri e Gasperini, non sono certo due che si risparmiano. Ne vedremo delle belle”.

Hai avuto Sarri all’Empoli. Come fronteggia i momenti di difficoltà?

“Andando dritto per la sua strada. Mai quello che viene detto esternamente lo influenza o trasmette negatività alla squadra. Già all’epoca, quando era ancora un allenatore rivelazione, si comprendeva quanto fosse un innovatore nel calcio e che tipo di carriera avrebbe fatto. La storia, mi sembra, gli abbia dato ragione”.

Quali difficoltà potrebbe aver riscontrato nell’ultimo periodo alla Lazio?

“L’ho visto porre l’accento sul concetto che si gioca troppo: non mi sembra abbia tutti i torti. Per un allenatore trovare il giusto equilibrio tecnico e tattico della propria squadra non è qualcosa che compi dall’oggi al domani: il processo deve essere graduale. Sarri sta provando diversi giocatori e sta verificando che cosa gli possono dare in termini concreti: presto troverà il giusto equilibrio tattico”.

A quali obiettivi stagionali possono realisticamente ambire i biancocelesti?

“Mi sembra lo abbia dichiarato Sarri: l’obiettivo è l’Europa. Forse la Lazio, fra tutte, è la squadra che ha cambiato più giocatori nell’ultima sessione di mercato. Il match contro l’Atalanta, per esempio, sarà fondamentale per le prime sei posizioni, traguardo ambito tanto dai biancocelesti, quanto dai bergamaschi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 7/10