Lazio | Immobile, l'ex allenatore Cioffi: "Addio? Non è il momento. Vi dico perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al traguardo dei 100 gol in trasferta tagliato da Ciro Immobile, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Renato Cioffi, tecnico che fece esordire tra i professionisti il bomber della Lazio, ai tempi del Sorrento (stagione 2006-2007). Di seguito le sue parole:

Come ti spieghi il rendimento altalenante che ha avuto il “tuo” Immobile nell’avvio della stagione corrente?

“Io penso che Ciro sia un attaccante unico, con caratteristiche che in Italia nessuno possiede. Ha avuto qualche infortunio che lo ha condizionato, ma - per me - su di lui non ci sono, nè ci devono essere dubbi”.

Durante la scorsa sessione di mercato estivo era balenata l’idea che potesse lasciare la Lazio, alla volta dell’Arabia Saudita. Conoscendolo tu caratterialmente: è in una fase della sua carriera in cui potrebbe prendere in considerazione una pista simile?

“No, in alcun modo. Secondo me Ciro è ancora meccanizzato mentalmente per fare la differenza nel calcio che conta”.

Potrebbe, in ogni caso, decidere di lasciare i biancocelesti a gennaio o a fine stagione?

“Questo non lo so. Un mio parere? Per me non sarebbe il momento. È ancora determinante, centrale, è affamato: si vede che ha voglia di segnare, far gol, fare la differenza… tutto poi può succedere. Ma, dovesse lasciare la Lazio, penso lo possa fare soltanto per una squadra di livello top in Europa”.

Ti aspettavi, quando decidesti di farlo esordire in Lega Pro, che sarebbe diventato un pezzo di storia di un club glorioso qual è la Lazio?

“Uno che aveva bruciato le tappe come lui non avrebbe potuto avere destino diverso dalla carriera che ha poi avuto in seguito. Quindi ovvio che pensavo che avrebbe sfondato in un grande club”.

A tuo avviso Sarri è il tecnico migliore che possa avere in questa fase della sua carriera?

“Secondo me sì. Io, il miglior Immobile, l’ho visto proprio con Sarri. Mi piace come fa giocare la squadra in funzione del terminale offensivo. Poi, chiaro: stiamo parlando di uno degli allenatori più ammirati e stimati in Europa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.