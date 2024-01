Lazio, Immobile rivela ai tifosi: "Ecco quando torno" - VIDEO

Tra le pochissime brutte notizie in casa Lazio di questo periodo c'è sicuramente l'assenza per infortunio di Immobile. Il capitano si è fermato nel primo tempo del match del Castellani e ha saltato gli impegni con Frosinone, Udinese e Roma. Il ritorno in campo del 17 però è nell'aria e a confermarlo è proprio il giocatore.

All'uscita dell'Olimpico dopo il derby, la macchina di Ciro è stata presa d'assalto dai tifosi che lo hanno acclamato con urla e cori. Il capitano, come sempre, sorride e ringrazia. Poi una tifosa gli domanda "Quando torni?". Immobile non ci pensa un secondo e risponde immediatamente: "Domenica". Boato dei tifosi presenti che non vedono l'ora di rivederlo correre sul prato verde. Il Re sta per riprendersi lo scettro.