Lazio | Pulga racconta Vecino: "Un professionista serio. Vi dico perché Sarri si affida a lui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono sempre più significativi (e decisivi) i gol di Matias Vecino che trascinano la Lazio verso vittorie pesantissime. A tal proposito, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Ivo Pulga, suo tecnico al Cagliari nella seconda metà della stagione 2013-2014.

Il tuo ricordo personale di Vecino?

“Io lo ricordo come un calciatore di ottime doti atletiche, sempre disponibile, abile tecnicamente e forte di testa. Inoltre c’è un fattore che lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri…”.

Ossia?

“È un professionista serio. Questo lo agevola notevolmente”.

Per quali ragioni, tuttavia, specie nelle ultime stagioni all’Inter pareva un esubero?

“A me non risulta che sia mai stato un esubero per qualsiasi allenatore che ha avuto. Infatti ha sempre segnato, fra tutte le competizioni, almeno 7-8 gol stagionali”.

Per quali ragioni Sarri non può prescindere, al momento, da lui?

“Perché lo conosce dai tempi di Empoli e sa che cosa gli può dare. Inoltre è affidabile a livello tattico: ti ricoprire più ruoli a centrocampo. Sarri cerca e vuole calciatori così”.

Da allenatore: per quali ragioni i biancocelesti sono partiti con il freno a mano tirato?

“Forse perché avevano la Champions League e hanno impostato la preparazione in maniera diversa. Inoltre è andato via Milinkovic Savic, che era un calciatore determinante per la Lazio negli ultimi anni”.

A quali obiettivi stagionali può realisticamente ambire Sarri?

“Secondo me a passare il girone di Champions, vista come si è messa la situazione, e arrivare tra le prime sei. La qualificazione in Europa League sarebbe già un ottimo risultato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.