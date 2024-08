PAGELLE Udinese - Lazio: Casale, altro disastro! Taty si danna, Vecino l'unico a provarci

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5.5 - Incolpevole sul colpo di testa di Lucca, viene bruciato dal colpo da Futsal di Thauvin. Solo una parata, di piede, su Brenner

LAZZARI 5.5 - Il più intraprendente sulla fascia, fa ammonire due avversari. Buono il cross per il colpo di testa di Castellanos, che esce di millimetri.

CASALE 4 - La domanda era venuta fuori già con il Venezia: perché gioca lui? Errore da terza categoria in marcatura su Lucca. Non rientra in campo nella ripresa.

Dal 46’ st PATRIC 5 - Entra al posto di un Casale disastroso, ma è comunque complice sul gol del raddoppio.

ROMAGNOLI 4.5 - Si ferma in occasione del primo gol (tiene in gioco Payero), fuori posizione sul secondo. Si fa ammonire per proteste. E pensare che l’occasione più pericolosa della partita capita proprio sulla sua testa: salvataggio di Ehizibue.

MARUSIC 5 - Il cross di Thauvin arriva dal suo lato. Non spinge come dovrebbe, sempre un tocco in più. Serve un terzino sinistro, tipo Nuno Tavares.

Dal 82’ HYSAJ sv

GUENDOUZI 5 - In queste partite, brutte a dir poco, di solito è il meno peggio. Non stavolta. Leggero sul contrasto che porta al secondo gol dell’Udinese: quasi un regalo a Thauvin che poi ha tutto il campo per andare.

VECINO 5.5 - La mossa di Baroni al posto di Rovella. L’unico che costringe Okoye a sporcarsi i guanti. Nel finale anche una traversa. Più attaccante degli attaccanti.

DELE-BASHIRU 5 - Ecco perché è sbagliato farsi prendere dai facili entusiasmi. C’è ancora tanto lavoro da fare.

Dal 60’ DIA 5 - Entra quando sembra tutto perduto. Un paio di iniziative individuali, ma niente di più. L’intesa con Castellanos ancora non c’è.

NOSLIN 4.5 - Il peggior in campo nel primo tempo. Sbaglia tutto quello che si può sbagliare. Entra in campo con la faccia sbagliata, esce dal campo con la faccia sbagliata.

Dal 60’ ISAKSEN 5.5 - È vero, appena entrato fa espellere Kamara. Bravo a farsi trovare pronto sul tiro a giro di Castellanos, la respinta di Okoye lo favorisce.

CASTELLANOS 5.5 - Dalla sua conclusione nasce il gol che dimezza lo svantaggio, ma non basta per evitare la prima sconfitta stagionale. Ci prova di testa, come con il Venezia palla fuori di nulla.

ZACCAGNI 5 - Tanti errori che da uno come lui non ti aspetti. Forse i carichi di lavoro si fanno sentire più del dovuto. Peccato per quel pallone dentro su cui non arriva Noslin. Unico vero guizzo da capitano.

Dal 82’ TCHAOUNA sv

ALL. BARONI 5: Cambia un solo uomo rispetto alla vittoria con il Venezia. Primo tempo da incubo, la sua Lazio non cambia passo nemmeno quando è sopra di un uomo. Ha ragione: bisogna lavorare.

Pubblicato il 24/08