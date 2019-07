Europa League, abbinamenti del terzo turno preliminare: il sorteggio

Nel primo pomeriggio sono stati sorteggiati gli abbinamenti per il terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League. La distinzione tra percorso campioni, riservato ai vincitori dei campionati e alle squadre uscite sconfitte dalle qualificazioni in Champions, e percorso piazzate, riservato a chi ha raggiunto la qualificazione in base alla posizione in classifica, ha deciso la composizione del tabellone successivo al secondo turno di qualificazione. Questi gli accoppiamenti:

Vinc. TORINO (Ita)/Debrecen (Ung) - Vinc. Shakhtyor Soligorsk (Blr)/Esbjerg (Dan)

Perd. CL Sutjeska (Mon)/APOEL (Cip) - Vinc. HB Tórshavn (Fro)/Linfield (Nir)

Perd. CL Cluj (Rom)/Maccabi Tel Aviv (Isr) - Vinc. Tre Penne (Smr)/Sūduva (Ltu)

Vinc. Ararat (Arm)/Lincoln (Gib) - Perd. CL Saburtalo (Geo)/Dinamo Zagabria (Cro)

Vinc. Gliwice (Pol)/ Riga FC (Let) - Perd. CL Stella Rossa (Srb)/HJK Helsenki (Fin)

Vinc. Valur (Isl)/ Ludogorets (Bul) - Perd. CL New Saints (Gal)/Copenhagen (Dan)

Sarajevo (Bos) - Perd. CL Bate Borisov (Blr)/Rosenborg (Nor)

Vinc. Shkëndija (Mac)/Dudelange (Lux) - Perd. CL Celtic (Sco)/Nõmme (Est)

Vinc. St. Coloma (And)/Astana (Kaz) - Perd. CL Ferencváros (Ung)/Valletta (Mlt)

Vinc. Partizani (Alb)/ Sheriff (Mol) - Perd. CL Maribor (Slo)/AIK (Sve)

Vinc. Slovan Bratislava (Svk)/Feronikeli (Kos) - Perd. CL Dundalk (Irl)/Qarabağ (Aze)

Vinc. Molde (Nor)/ Čukarički (Srb) - Vinc. Aris Salonicco (Gre)/Limassol (Cip)

Midtjylland (Dan) - Vinc. Rangers (Sco)/Progrès (Lux)

Rijeka (Cro) - Vinc. Chikhura Sachkhere (Geo)/Aberdeen (Sco)

Vinc. Norrköping (Sve)/Liepaja (Lva) - Vinc. Hapoel Beer-Sheva (Isr)/Kairat Almaty (Kaz)

Vinc. Lechia Gdańsk (Pol)/ Brøndby (Dan) - Braga (Por)

Vinc. Pyunik (Arm)/Jablonec (Cec) - Vinc. Wolverhampton (Ing)/Crusaders (Nir)

Vinc. Haugesund (Nor)/Sturm Graz (Aut) - Perd. CL PSV Eindhoven (Ola)/ Basilea (Svi)

Royal Anversa (Bel) - Perd. CL Viktoria Plzeň (Cec)/Olympiacos (Gre)

Vinc. Lok. Plovdiv (Bul)/Spartak Trnava (Svk) - Vinc. Strasburgo (Fra)/ Maccabi Haifa (ISR)

Mariupol (Ucr) - Vinc. AZ Alkmaar (Ola)/Häcken (Sve)

Vinc. Ventspils (Lva)/Gzira United (Mlt) - Vinc. Jeunesse Esch (Lux)/Vitória (Por)

Austria Wien (Aut) - Vinc. Shamrock (Irl)/A. Limassol (Cip)

Thun (Svi) - Spartak Moskva (Rus)

Vinc. AEK Larnaca (Cip)/Levski Sofia (Bul) - Vinc. Gent (Bel)/Viitorul (Rom)

Vinc. Fehérvár (Ung)/Vaduz (Lie) - Vinc. Flora Tallinn (Est)/E. Frankfurt (Ger)

Feyenoord (Ned) - Vinc. Gabala (Aze)/D. Tbilisi (Geo)

Vinc. Alashkert (Arm)/ Steaua Bucarest (Rom) - Vinc. Mladá Boleslav (Cec)/Ordabasy (Kaz)

Vinc. Legia Varsavia (Pol)/KuPS Kuopio (Fin) - Vinc. Dunajská Streda (Svk)/Atromitos FC (Gre)

Vinc. Connah’s Quay (Gal)/Partizan Belgrado (Srb) - Vinc. Malatyaspor (Tur)/O. Ljubljana (Slo)

Vinc. Domžale (Slo)/Malmö (Sve) - Vinc. Utrecht (Ola)/Zrinjski (Bos)

Vinc. CSKA Sofia (Bul)/Osijek (Cro) - Vinc. Buducnost (Mon)/Zorya Luhansk (Ukr)

Vinc. Arsenal Tula (Rus)/Neftçi (Aze) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Isr)

Vinc. Luzern (Svi)/KÍ KlaksvÌk (Fro) - Vinc. Espanyol (ESP)/Stjarnan (Isl)

Sparta Praha (Cec) - Trabzonspor (Tur)

Vinc. Honvèd (Ung)/Un. Craiova (Rom) - AEK Atene (Gre)

