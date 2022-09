Midtjylland - Lazio: il programma della vigilia - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A due giorni dalla sfida di Europa League tra Midtjylland - Lazio, la società biancoceleste ha reso noto il programma di domani mercoledì 14 settembre, giorno di vigilia della gara. Alle ore 10.30 la squadra di Sarri scenderà in campo al centro sportivo di Formello per la seduta di allenamento mattutina per poi decollare alle 15.00 dall'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino alla volta della Daminarca. In serata, i biancocelesti si recheranno all'Arena Herning per effettuare il walk around sul terreno di gioco alle ore 18:30. Successivamente, il tecnico Maurizio Sarri ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle 18:45 per presentare la gara.