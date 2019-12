FORMELLO - Lazio, Luis Alberto c'è: lo spagnolo si gestisce in gruppo

FORMELLO - Luis Alberto in gruppo, seppur part-time. Un sospiro di sollievo. Lo spagnolo rassicura Simone Inzaghi - e tutti i tifosi biancocelesti - partecipando coi compagni alla seduta mattutina. Aveva saltato gli ultimi due allenamenti, lo scarico di lunedì e la sgambata di ieri, la prima con vista sulla Juventus. Ci sarà sabato sera nonostante l’affaticamento accusato dopo la partita con l’Udinese (sostituito nel finale). È stato tenuto a riposo negli ultimi giorni, meglio non rischiare nulla con la squadra impegnata in un periodo che culminerà sempre di fronte alla Juve, ma con la sfida di Supercoppa. Oggi ha lavorato a parte soltanto quando il resto della rosa era impegnato nelle esercitazioni sulla forza. Successivamente ha indossato il fratino arancione da jolly. Lo staff tecnico sta gestendo le sue condizioni.

RECUPERI. In infermeria ci sono sempre Patric (elongazione al polpaccio), Berisha (muscolare), Lukaku (versamento a un ginocchio), più Marusic, che continua a svolgere esclusivamente sedute differenziate. Tutti gli altri sono a disposizione (ma oggi non si è visto Adekanye). Compreso Leiva, già da ieri riaggregato dopo la paura del cambio di domenica scorsa: era uscito al 75' per un fastidio alla coscia, si sono rivelati semplici crampi. Alla notizia positiva riguardo il rientro del brasiliano è seguita quella di Luis Alberto, un altro big fondamentale per il match con i campioni d’Italia. Inzaghi può sorridere, si presenterà al confronto con Sarri con entrambi i centrocampisti recuperati.

Pubblicato il 4/12 ore 13.10