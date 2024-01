Calciomercato Lazio | Giuntoli: "Felipe Anderson-Juve? Il nostro mercato..."

Rebus Felipe Anderson. Il contratto del brasiliano scadrà a giugno e l'ultima proposta del presidente della Lazio Claudio Lotito è di 3,5 milioni compresi bonus sino al 2027. L'esterno biancoceleste non ha ancora dato una risposta, ha preso tempo, soprattutto dopo che la sua sorella-agente ha trovato l'accordo con la Juve per 4 milioni a stagione, con un premio alla firma. Non solo, negli ultimi giorni è spuntato un indizio social per niente innocuo della sorella di Felipe, in merito al suo "addio alla Lazio".

A dare delle novità in merito, quantomeno per la sessione invernale di mercato è stato il ds della Juve Giuntoli che, poco prima della cerimonia dei Globe Soccer Awards ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Anche con la partenza di Moise il nostro mercato resta chiuso. Abbiamo dei ragazzi straordinari che hanno fatto 49 punti in classifica. Vogliamo continuare così".