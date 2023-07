Calciomercato Lazio | Immobile, Lotito fa chiarezza: "Questa la situazione"

Sono giorni particolarmente caldi in casa Lazio. Le sirene arabe per Ciro Immobile hanno allarmato i tifosi, ma un'offerta ufficiale non è mai arrivata sul tavolo della società biancoceleste. Lo ha ribadito nuovamente il presidente Lotito, ai microfoni del Corriere dello Sport, affermando che nessuno ha bussato alla sua porta e che il capitano biancoceleste non è in vendita. Queste le parole: "La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta".

Pubblicato il 19/07

