Calciomercato Lazio | Kamada, ora è ufficiale: i dettagli del contratto

Il centrocampista è il secondo acquisto del calciomercato estivo biancoceleste. L'ex Eintracht Francoforte ha firmato un contratto...

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 - Trovano conferme le nostre indiscrezioni, Daichi Kamada si è legato alla Lazio con un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2027. Un braccio di ferro vinto dalla società biancoceleste che crede fortemente nel giapponese che poco più di un anno fa ha alzato al cielo l'Europa League.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato l'arrivo di Kamada.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Il calciatore ha firmato in questi minuti il contratto che lo lega alla Lazio. Ora si attende solo il comunicato ufficiale del club.

CALCIOMERCATO LAZIO - Giornata intensa per Diachi Kamada che in mattinata ha svolto i test fisici e atletici prima in Paideia e poi all'Isokinetic. Il giapponese ha incontrato anche i primi tifosi biancocelesti e si è calato nella realtà della Capitale. Il calciatore in questi momenti sta andando a Formello per chiudere l'affare, apporre le firme e per l'ufficialità dell'operazione. La Lazio conta di blindare l'ex Eintracht con contratto quadriennale e nelle ultime ore sembra aver convinto entourage e giocatore che dovrebbe firmare dunque fino al 2027. Bisognerà aspettare poi l'annuncio, atteso entro domani, per avere la certezza, ma la sensazione è che i biancocelesti siano riusciti nel loro intento piegando le resistenze del nazionale nipponico che inizialmente spingeva per un biennale con opzione per il terzo. Dopo gli annunci di rito, inizierà ufficialmente l'avventura di Kamada con l'aquila sul petto. Daichi si unirà ai compagni e si metterà al servizio di Maurizio Sarri per aumentare le frecce nell'arco del tecnico biancoceleste.

Pubblicato il 4/08 alle 22.00