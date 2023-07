Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo, Lotito alza l'offerta

La Lazio sembra aver individuato in Marcos Leonardo il profilo ideale per il vice Immobile. Il club biancoceleste insiste per il talento del Santos che lo valuta 15 milioni con aggiunta di bonus e una percentuale sulla possibile rivendita. La prima offerta capitolina di circa 10 milioni è stata rimandata al mittente, così Lotito, come riporta Alfredo Pedullà, ha deciso di alzare la cifra. Sul piatto 12 milioni più una percentuale sulla rivendita. Come appreso dalla nostra redazione, il Santos vorrebbe il 30% mentre la Lazio è ferma al 20% La società biancocelesta ha fatto un altro passo in avanti. Si attende la risposta dei brasiliani. C'è nella lista anche Artem Dovbyk del Dnipro che resta puramente un'alternativa.

Pubblicato il 30/06