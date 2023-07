Calciomercato Lazio, | Marusic tentato dall'Arabia e non solo: le novità

Il terzino montenegrino è finito nel mirino di molti club e potrebbe anche lasciare la Lazio durante la sessione estiva del calciomercato...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Medio Oriente colpisce ancora. Dopo Luis Alberto, stavolta nel mirino di alcuni club sauditi è finito Adam Marusic. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, sono arrivati infatti i primi interessamenti dall'Arabia per il terzino biancoceleste, ai quali vanno aggiunti quelli dalla Premier League e quelli già presenti in Italia (si era parlato di Inter, ma attenzione alla Juventus). La Lazio valuta molto il suo terzino e se il quotidiano parla di una valutazione superiore ai 10 milioni c'è chi si è spinto anche oltre parlando di una cifra tra i 15 e i 20. Sarri, ovviamente, non vorrebbe rinunciare al calciatore di movimento più utilizzato. Bisognerà capire l'entità delle eventuali offerte e la volontà del calciatore. Tuttavia non è scontata la permanenza del terzino che potrebbe lasciare Formello. In quest'ottica è emerso l'interesse di Khlusevich dello Spartak Mosca che ha caratteristiche simile ad Adam e costa circa 8 milioni.