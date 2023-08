Calciomercato Lazio | Tutto su Ricci: Lotito prepara il piano

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | KAMADA È ARRIVATO A ROMA: PRONTO PER LA FIRMA - FOTO&VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Grande folla per Kamada. Il giapponese è arrivato da poco a Roma, pronto per immergersi in quella che sarà la sua avventura con la maglia della Lazio. Prima di mettere nero su bianco, Kamada si lascia andare a un fiume di foto e... AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Grande folla per Kamada. Il giapponese è arrivato da poco a Roma, pronto per immergersi in quella che sarà la sua avventura con la maglia della Lazio. Prima di mettere nero su bianco, Kamada si lascia andare a un fiume di foto e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | SPUNTA UN ESTERNO BRASILIANO: SFIDA CON DUE BIG ITALIANE Nuovo nome per l'attacco della Lazio. Spunta il profilo di Tetê, esterno offensivo classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma con il contratto in scadenza a dicembre 2023. Lo scorso anno, in prestito prima al Lione e poi al Leicester, il... Nuovo nome per l'attacco della Lazio. Spunta il profilo di Tetê, esterno offensivo classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma con il contratto in scadenza a dicembre 2023. Lo scorso anno, in prestito prima al Lione e poi al Leicester, il...