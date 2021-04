PRIMAVERA - Coppa Italia, fa festa la Fiorentina. Bertini non basta alla Lazio

Un primo tempo buttato. Una seconda frazione da grande squadra non basta alla Lazio per riacciuffare il doppio vantaggio siglato da Spalluto nei primi 45 minuti. Bertini la riapre, Mussolini e Moro sfiorano il pari. Alla fine a fare festa è però la Fiorentina che alza al cielo per il terzo anno consecutivo la Coppa Italia Primavera. La Lazio paga a caro prezzo gli errori difensivi dei primi minuti, e la prestazione opaca dei suoi uomini migliori. Ora la testa andrà rivolta al campionato, nella speranza che questa sconfitta non incida sulla strada intrapresa dai capitolini in questa seconda parte di stagione. La salvezza matematica è lontana, ma c'è ancora tempo per recuperare.

Primavera TIM Cup – Finale

Fiorentina - Lazio 2-1 (8', 33' Spalluto, 58' Bertini)

Mercoledì 28 aprile 2021, 18:00

Stadio Ennio Tardini, Parma

FIORENTINA - Luci, Chiti, Corradini, Pierozzi, Bianco, Spalluto, Munteanu, Fiorini, Milani, Neri, Dutu. A disp.: Ricco, Fogli, Gentile, Krastev, Di Stefano, Giordani, Saggioro, Gabrieli, Ghilardi, Agostinelli, Toci, Tirelli. All.: Alberto Aquilani

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Armini, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz (87' Tare); Cesaroni (46' Adeagbo); Moro, Castigliani (73' Nimmermeer). A disp.: Pereira, Peruzzi, Novella, Pica, T. Marino, Pino, Marinacci, Campagna, Ferrante. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Andrea Colombo (sez. di Como)

Assistenti: Laudato – Ceccon



Ammoniti: Czyz, Armini, Adeagbo (L), Krastev (F)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

95' - Non c'è più tempo. La Coppa Italia è della Fiorentina.

93' - Nimmermeer prova la conclusione dal limite. Tiro deviato e bloccato da Luci.

90' - 5 minuti di recupero per le speranze della Lazio.

87' - Menichini manda in campo Tare al posto di Czyz. Lazio a trazione anteriore alla ricerca del pari.

87' - Moro addomestica in area un pallone e calcia col sinistro. Pallone sull'esterno della rete.

86' - Munteanu punta Armini in area e calcia col destro, Furlanetto interviene e tiene in piedi la Lazio.

84' - Tenta la conclusione Ndrecka, sulla respinta di testa di FIorini. Tiro troppo debole e facile preda di Luci.

83' - Deviazione di testa cercata da Dutu, pallone di un soffio al lato.

80' - Discesa di Armini, che con un traversone in area trova Moro. Lo spagnolo prova di testa, ma la posizione era troppo defilata per impensierire Luci.

76' - Ancora Lazio pericolosa. Conclusione di Czyz davanti alla porta rimpallata da un difensore viola.

75' - Lazio a un passo dal pari. Mussolini si sposta il pallone sul sinistro e calcia a botta sicura. Salvataggio sulla linea di Fiorini.

73' - Dentro Nimmermeer, fuori Castigliani. Questa la mossa di Menichini.

71' - Armini in ritardo su Bianco. Giallo anche per lui.

67' - Ammonito Adeagbo.

65' - Ci crede la Lazio, che fa girare il pallone e correre a vuoto la Fiorentina. Sembrano essersi invertite le parti in campo.

64' - Krastev appena entrato si fa ammonire per un fallo su Ndrecka.

63' - Lazio vicina al pari. Cross di Marino che pesca Raul Moro in area. Luci la tocca quel tanto che basta per sporcare la conclusione a botta sicura dello spagnolo.

60' - Krastev prende il posto di Neri. Primo cambio viola.

58' - GOOOOOOOOOOOLLLL! Conclusione perfetta di Bertini che calcia dai 25 metri mettendo il pallone nell'angolino. La riapre la Lazio.

51' - Lazio più organizzata e propositiva in campo. La strigliata negli spogliatoi sembra aver invertito la tendenza.

46' - Comincia la seconda frazione. Adeagbo per Cesaroni. Lazio con la difesa a tre.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio di Colombo, termina la prima frazione.

44' - Munteanu ci prova dalla trequarti. Conclusione di poco alta.

42' - Calcio d'angolo viola, Pierozzi di testa a botta sicura salta indisturbato: palo e manona di Furlanetto a respingere nuovamente in corner. Lazio completamente in bambola.

40' - Munteanu ci prova su punizione. Pallone di un soffio al lato.

37' - Bertini prova la conclusione in porta da punizione. Posizione distante, il tiro è potente ma troppo centrale per sorprendere Luci.

33' - Raddoppio Fiorentina. Altra disattenzione della Lazio sul cross di Pierozzi, Spalluto colpisce di testa passando alle spalle di Armini e davanti a Franco. Furlanetto non può nulla.

30' - Ammonito Czyz che interviene in modo deciso su Monteanu.

29' - Punizione Lazio, respinge la difesa viola, Marino prova a ribattere al volo. Luci in presa bassa blocca. Primo tiro dei capitolini.

25' - Lazio che soffre il palleggio della Fiorentina. Difficile trovare varchi fra le maglie viola.

19' - Furlanetto indeciso sull'uscita, per fortuna la difesa riesce a spazzare via.

17' - Conclusione di Pierozzi premiato sulla sovrapposizione, il pallone termina alto.

12' - Fiorentina vicina al raddoppio. Milani con un tiro cross per poco non beffa Furlanetto, bravo a respingere. Poi Munteanu spara alto per fortuna dei biancocelesti.

8' - Fiorentina in vantaggio. Spalluto ribadisce in rete, dopo la traversa colpita dalla viola.

5' - Partita subito accesa. Squadre che non si risparmiano in campo.

1' - Partiti!

Aggiornamento ore 17.58 - Saluto per Guerini prima dell'inizio della sfida.

Aggiornamento ore 17.52 - Tutta la dirigenza biancoceleste presente. Lotito, Tare e Matri salutano Commisso e i suoi dirigenti.

Aggiornamento ore 17.48 - Le due formazioni sono tornate negli spogliatoi. Ancora pochi minuti di attesa poi il via all'attesa sfida del Tardini fra Fiorentina e Lazio. La Coppa Italia all'ingresso accoglierà le due squadre.

Aggiornamento ore 17.35 - Squadre in campo per il riscaldamento. Meno di mezzora al fischio d'inizio della sfida.

PRIMO TEMPO - Il grande giorno è arrivato. La Lazio Primavera sfida al Tardini di Parma la Fiorentina per la finale di Tim Cup di categoria. Squalificato Shehu, sostituito con Cesaroni, per il resto Menichini si affida alla squadra che tanto bene ha fatto nell'ultimo periodo. Moro e Castigliani a guidare l'attacco. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Fiorentina-Lazio.

Pubblicato il 28/04