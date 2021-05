PRIMAVERA - Lazio, il Bologna vince e scappa via: salvezza più lontana

Una brutta Lazio, forse troppo arrendevole e imprecisa per l'importanza della gara di oggi, esce sconfitta dal campo Biavati di Bologna. I biancocelesti cominciano meglio, poi subiscono la rete di Vergani alla prima offensiva dei felsinei, lasciando campo e pallone agli avversari, che trovano il raddoppio con Farinelli su rigore sul finire della prima frazione. Nella ripresa la Lazio accenna una reazione, riapre la gara con una magia di Castigliani (settimo gol in campionato, raggiunge la doppia cifra considerando la Coppa Italia), ma poi viene penalizzata da alcune scelte arbitrali. Tra il 75esimo e il 78esimo i biancocelesti protestano per due rigori non concessi: il primo per un fallo di mano sulla conclusione di Moro, il secondo per un atterramento in area di Nimmermeer. L'arbitro Frascaro è irremovibile ed espelle anche Armini per le eccessive proteste. Dopo il triplice fischio, Menichini, infuriato con il direttore di gara, chiede spiegazioni per le decisioni quantomeno controverse. Brutto stop per i capitolini, che restano a meno cinque dalla FIorentina, ora quartultima e vedono scappare il Bologna a +6, in quintultima posizione.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – recupero 18ª giornata

Mercoledì 12 maggio 2021, 14:00

Bologna - Lazio 2-1 (37' Vergani, 43' Farinelli rig., 67' Castigliani)

Campo Comunale "Biavati 1", Bologna

BOLOGNA (3-5-2): Molla; Tosi, Milani, Motolese; Arnofoli, Roma, Farinelli, Viviani, Montebugnoli; Pagliuca, Vergani. A disp.: Prisco, Cavina, Grieco, Rocchi, Maresca, Paanaken, Rabbi, Pietrelli, Cossalter, Annan, Carrettucci, Ruffo. All.: Diego Perez

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Adeagbo, Franco (73' Nimmermeer); Novella, Shehu (73' Tare), Bertini, A. Marino, Ndrecka (14' Armini); Castigliani, Moro. A disp.: Pereira, Peruzzi, Pica, Czyz, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Emnauele Frascaro (sez. di Firenze)

Ass.: Castro - Giuggioli

Ammoniti: Viviani, Tosi, Rocchi (B), Novella, Franco (L)

Espulsi: Armini

FINE SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio dell'arbitro. FInisce qui il match.

93' - Moro insacca sul lancio di Nimmermeer. Ma lo spagnolo parte in fuorigioco.

92' - Castigliani steso con un brutto fallo da Rocchi. Giallo per lui.

91' - Corner Lazio. Tutti dentro alla ricerca del pari.

90' - Solo tre minuti di recupero concessi dall'arbitro.

88' - Rabbi va via in velocità a Floriani Mussolini poi calcia, Furlanetto devia con le gambe spedendo il pallone sul palo.

87' - Partita spezzettata, si spera in un recupero vigoroso.

82' - Rosso per Armini. Proteste troppo vigorose del difensore biancoceleste, arrabbiato per le disattenzioni arbitrali.

81' - Fuori Montebugnoli e Vergani per Annan e Rocchi nel Bologna.

78' - Nimmermeer supera Motolese che lo stende in area. Lazio che recrimina ancora ma l'arbitro non sente ragioni.

75' - Moro calcia dall'interno dell'area, un difensore del Bologna respinge con le braccia abbastanza larghe. Proteste laziali, l'arbitro stavolta non indica il penalty come successo nel primo tempo a parti invertite.

74' - Ancora Lazio vicina al pari. Cross di Novella e incornata in torsione di Tare. Molla respinge in corner con un grande intervento.

73' - Doppio cambio per la Lazio: Tare e Nimmermeer per Shehu e Franco. Lazio con il reparto offensivo pesante con 4 attaccanti in campo.

73' - Fallo di Franco, ammonito per un intervento su Ruffo.

72' - Marino calcia dall'interno dell'area raccogliendo il cross di Novella. Molla con una mano riesce a respingere nonostante una deviazione. Lazio vicina al pari.

68' - Ammonito anche Tosi nel Bologna.

67' - Fuori Pagliuca e Roma, dentro Rabbi e Ruffo nel Bologna.

65' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! Castigliani riceve sulla trequarti, si gira su se stesso poi calcia dalla distanza. Il pallone colpisce il palo interno e si insacca.

65' - Giallo per Viviani che entra in ritardo su Novella.

64' - Ancora Vergani a un passo dal 3-0. Vergani servito da Pagliuca passa alle spalle dei difensori della Lazio e si ritrova davanti a Furlanetto. L'ex Inter con l'esterno prova a concludere pallone di un soffio al lato.

57' - Vergani ci prova su punizione. La barriera respinge la prima conclusione, poi sulla respinta ancora l'ex Inter. Franco intercetta a pochi metri dalla porta.

52' - Vergani prova con un tiro a giro dal limite. Furlanetto deve compiere un miracolo e spedire il pallone in corner.

47' - Prima offensiva della Lazio. Novella da sinistra mette al centro pescando l'inserimento di Mussolini. Il colpo di testa bloccato da Molla.

46' - Si riparte. Stavolta è la Lazio a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Termina il recupero. Squadre negli spogliatoi.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Raddoppio Bologna. Farinelli perfetto dagli undici metri batte Furlanetto.

42' - Rigore per il Bologna. L'arbitro Frascaro ravvisa una deviazione con la mano di Novella sulla punizione di Vergari.

41' - Lazio colpita duro dal gol del vantaggio del Bologna che adesso gioca più in scioltezza e sembra avere in mano la gara. Biancocelesti poco reattivi finora.

37' - Gol del Bologna. Vergani raccoglie una sponda di Pagliuca e scarica una sassata dal limite col sinistro. Pallone che termina nell'angolino della porta di Furlanetto. .

31' - Castigliani strappa il pallone dai piedi di un difensore del Bologna, si invola verso l'area poi cerca un pallone al centro per Raul Moro che arriva per un soffio per il tap-in vincente.

25' - Lazio spesso pericolosa, Menichini e D'Urso incitano i propri giocatori a tenere alta la pressione chiedendo maggiore precisione.

21' - Prima occasione Bologna. Viviani raccoglie una seconda palla in area prova a calciare al volo con l'esterno. Il pallone finisce alto per fortuna della Lazio.

19' - Traversa di Moro sul cross di Novella. Per il guardalinee però è fuorigioco.

15' - Cross di Bertini e incornata di Castigliani. Pallone di poco a lato. Lazio in pressione.

14' - Dentro Armini e fuori Ndrecka. Primo cambio Lazio. La fascia passa sul braccio di Raul Moro.

12' - Cross di Ndrecka che si sente tirare il flessore e chiede subito il cambio.

9' - Occasionissima Lazio: cross di Bertini dalla trequarti e incornata di Raul Moro che termina di un soffio al lato. Molla era rimasto spiazzato.

6' - Incursione di Moro da sinistra, dal fondo mette al centro ma il cross è deviato da un difensore e finisce sul palo esterno.

3' - Prima occasione Lazio. Bravo Castigliani a mandare in profondità Moro. Salva tutto il portiere Molla in uscita con i piedi ma con qualche brivido.

1' - Si parte! Il Bologna dà il via alla sfida.

Aggiornamento ore 15.00 - Il Bologna, rappresentato da Marco Di Vaio, consegna al capitano Ndrecka una maglia con la scritta: "Daniel per sempre", in ricordo di Daniel Guerini.

PRIMO TEMPO - Torna Franco, Armini va in panchina, Menichini conferma il 3-5-2 per la sfida salvezza contro il Bologna, passaggio fondamentale per provare a raggiungere la salvezza. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta della sfida.