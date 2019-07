RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Mantova 4-0: termina con un altro successo il ritiro

Amichevole

Sabato 27 luglio 2019, ore 16

Lazio-Mantova 4-0 (28' André Anderson, 37' Immobile, 43' Milinkovic, 58' rig. Caicedo)

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Wallace; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Patric; André Anderson, Immobile. A disp. Strakosha, Adamonis, Luiz Felipe, Radu, Silva, Parolo, Cataldi, Lulic, Jony, Correa, Adekanye, Caicedo. All. Inzaghi.

MANTOVA (4-3-3): Athanasiou; Galazzini, Carminati, Aldrovrandi, Haveri; D'Iglio, Mazzotti, Giorgi; Guccione, Mascari, Scotto. A disp. Adorni, Musiani, Pavan, Riccò, Serbouti, Marani, Lisi, Valentini, Koni, Alberini, Campagnari, Luppi. All. Brando.

Arbitro: Dal Col (Belluno)

Assistenti: De Rocco e Gaz

FINE SECONDO TEMPO

90' - Puntuale il fischio finale da parte del signor Dal Col. La Lazio batte il Mantova con un rotondo 4-0: merito delle reti segnate da André Anderson, Immobile e Milinkovic. Nella ripresa è Caicedo su rigore a mettere il punto esclamativo.

89' - Si entra nell'ultimo minuto di partita con il possesso di palla in favore della Lazio.

88' - Azione personale di Correa, che entra in area di rigore e scarica un sinistro pieno di potenza ma con pochissima precisione. Facile la respinta di Adorni.

87' - Rimessa in gioco del Mantova che prova a verticalizzare il gioco, senza però insidiare la difesa laziale.

85' - Palla filtrante di Correa per Parolo che, al momento dell'ingresso in area di rigore, non trova il passaggio per Caicedo.

84' - Rimane in panchina Jony. Assenti anche Adekanye e Lulic, dopo l'intervento di Vavro nell'allenamento di ieri.

83' - André Anderson prova a sfondare sulla destra, ma viene costantemente raddoppiato dagli esterni del Mantova.

82' - Ci prova da fuori Marani, con Adamonis che si distende sulla destra e blocca a terra.

81' - Si riorganizza la Lazio ripartendo dal palleggio in fase difensiva.

80' - Stupendo il filtrante di Campagnari, che smarca Marani davanti ad Adamonis, bravo a chiudere lo specchio, poi Luiz Felipe libera.

78' - Altro contrasto molto duro, i protagonisti sono sempre gli stessi: Lisi da una parte e Correa dall'altra.

77' - Lazzari lascia il campo per far rientrare André Anderson.

76' - Momenti di tensione tra Lisi e Correa: fallo del centrocampista del Mantova, con reazione dell'argentino.

75' - Scontro tra Luppi e Correa, con il Tucu che si accascia a bordo campo dopo un colpo subito al volto.

74' - Miracolo di Adorni sul destro a colpo sicuro di Correa: il tiro dell'argentino viene messo in angolo.

73' - Lazzari sfida da solo tre avversari del Mantova sul cambio gioco di Milinkovic.

72' - Il Mantova spreca un bel contropiede portato avanti da Luppi, che cerca al centro Riccò, il suo controllo però è impreciso e consente ad Adamonis di bloccare il pallone.

70' - Chiusura puntuale di testa di Luiz Felipe, che non si fa sorprende dal lancio lungo alle sue spalle.

69' - Caicedo lotta da solo contro la difesa avversaria, ottenendo un'ottima rimessa in gioco.

68' - Cambio per il Mantova: esce Galazzini e ritorna in campo Carminati, che riprende il posto al centro della difesa.

67' - Fa girare il pallone il Mantova da sinistra verso destra. Riccò si smarca tra le linee ma non controlla la sfera.

66' - Correa fermato sul più bello da Serbouti: accelerazione dell'attaccante argentino, che però viene chiuso al momento dell'ingresso in area.

65' - Bella scivolata di Jorge Silva per sradicare il pallone a Luppi.

64' - Si abbassa il ritmo della partita, con le squadre che tirano il fiato in vista del finale di gara.

63' - Recupero di Acerbi in ripiegamento difensivo, poi duetta con Radu e Milinkovic.

62' - Cambio di gioco di Cataldi per Lazzari: l'ex Spal però controlla con la mano, commettendo fallo.

61' - La Lazio recupera palla sulla trequarti avversaria, ma Cataldi non premia l'avanzata sulla fascia di Acerbi.

60' - Parolo si inserisce bene, ma non riesce a controllare il pallone. Il Mantova libera l'area di rigore.

58' - POKER LAZIO!!! Palla da una parte e portiere dall'altra, la Pantera non sbaglia dagli 11 metri.

57' - Calcio di rigore per la Lazio! Fallo su Caicedo, che va dal dischetto.

55' - Giropalla della Lazio in mezzo al campo, con Milinkovic che non riesce a trovare sbocchi.

53' - Musiani stende Correa sulla fascia sinistra: l'argentino si rialza visibilmente contrariato per l'intervento del terzino.

52' - Occasionissima per Correa, che si presenta a tu per tu con il portiere dopo il filtrante di Caicedo.

51' - Ci mette maggiore aggressività il Mantova, che commette qualche fallo di troppo.

50' - Non c'è Jony in campo, che rimane seduto in panchina in attesa del suo momento.

49' - Jorge Silva lotta sulla fascia sinistra: ottiene una buona rimessa laterale dopo un contrasto con l'attaccante avversario.

48' - Koni rimane a terra dopo lo scontro molto duro con Luiz Felipe.

47' - Otto cambi rispetto alla formazione del primo tempo: rimangono in campo solo Lazzari, Milinkovic e Acerbi.

47' - Il primo fischio dell'arbitro è per segnalare il fuorigioco di Davide Luppi.

46' - Le squadre tornano in campo: diversi avvicendamenti nell'11 di gioco. Adamonis in porta, linea a tre con Luiz Felipe, Jorge Silva e Radu. A destra confermato Lazzari, dall'altra parte Acerbi a tutta fascia. In mezzo Milinkovic e Parolo ai lati di Cataldi. Davanti la coppia Correa-Caicedo.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' + 1' - L'ultimio possesso è del Mantova, che però non riesce a sfruttare il calcio di punizione dalla fascia destra.

45' - Ricschia l'autogol Vavro, che nel tentativo di spazzare il pallone di destro colpisce con lo stinco e la mette in angolo.

44' - Calcio d'angolo per il Mantova dopo la chiusura goffa di Wallace.

43' - TERZO GOL DELLA LAZIO!!! Papera del portiere del Mantova, che sul tiro senza pretese di Milinkovic si spinge il pallone in porta.

40' - Intervento decisivo di Vavro sul cross basso di Guccione: il difensore ha anticipato l'attaccante avversario.

39' - Patric si libera sulla sinistra, mette in mezzo per Milinkovic che appoggia per Vavro: il destro piazzato dello slovacco si perde alle stelle.

38' - Buco difensivo di Wallace, che porta a una buona occasione per il Mantova: bravissimo Acerbi a opporsi sul sinistro di Mascari.

37' - CIRO IMMOBILE! Gol del raddoppio della Lazio: palla in profondità di Badelj, velo di Luis Alberto che favorisce l'inserimento del centravanti. Ciro salta il portiere e la butta dentro.

36' - Cambio di gioco impreciso da parte di Patric, che non riesce a trovare Ciro Immobile.

35' - Brutto fallo di Aldrovrandi. Nel tentativo di anticipare André Anderson, il centrale del Mantova colpisce in modo duro il brasiliano.

33' - Inserimento senza palla di Badelj che però non riesce a controllare il pallone: si riprenderà con una rimessa dal fondo.

32' - Il Mantova prova a reagire, ma la manovra è troppo lenta per mettere in crisi la retroguardia biancoceleste.

30' - Si alza la bandierina dell'assistente con Immobile che si era presentato a tu per tu con l'estremo difensore.

29' - Lazio vicinissima al raddoppio: Lazzari buca sulla destra e mette al centro, salvataggio decisivo del neo entrato Serbouti.

28' - GOL DELLA LAZIO!!! Lazzari per Immobile, tiro in diagonale, Athanasiou non blocca e André Anderson se la porta avanti con la suola e mette dentro.

27' - Lazzari vicino al gol: il suo tiro a colpo sicuro viene respinto dal portiere avversario.

27' - Cambio per il Mantova: esce il numero 28 Haveri, ghiaccio alla caviglia per lui. Al suo posto è entrato Serbouti.

26' - Fallo commesso da Milinkovic su Carminati, che rimane a terra per qualche secondo.

25' - Guerrieri è costretto ad uscire fino al limite dell'area per scongiurare l'inserimento di Guccione alle spalle di Wallace.

24' - André Anderson viene steso al limite dell'area, ma per il signor Dal Col è tutto regolare.

23' - Immobile anticipato da Giorgi al momento della botta verso la porta.

22' - Il Mantova cerca di abbassare i ritmi per evitare che la Lazio abbia il dominio del gioco.

20' - Le squadre sfruttano il momento di sosta per rinfrescarsi.

19' - Duettano bene Luis Alberto e Milinkovic, ma lo spagnolo non riesce a trovare l'assist giusto per mandare in porta Immobile.

18' - Luis Alberto batte sul secondo palo, Acerbi non riesce a trovare il tempo giusto nello stacco.

17' - Fallo di Aldrovrandi su André Anderson, che si rialza senza ripercussioni.

16' - La Lazio sciupa un buon contropiede orchestrato dalla coppia Immobile-Luis Alberto, appoggio verso Lazzari troppo lungo.

14' - Ci prova di testa Milinkovic sullo spiovente di Luis Alberto. La mira però fa difetto e la sfera si perde fuori di poco.

12' - Terzo tentativo di Immobile, altra risposta di Athanasiou, poi il piattone di Badelj finisce altissimo sopra la traversa.

11' - Il primo tiro del Mantova finisce largo: Guccione si libera al vertice dell'area di rigore, ma il mancino non prende il giro giusto.

10' - Sempre l'asse Lazzari-Immobile: traversone sul secondo palo e incornata di Ciro, stavolta però il pallone arriva morbido tra le braccia del portiere.

9' - Splendido filtrante di Scotto, ma Acerbi riesce a contrastare il tentativo di tiro di capitan Giorgi.

7' - Fallo sulla trequarti biancoceleste commesso da André Anderson, punizione per il Mantova.

6' - Occasione Lazio! Sprint di Lazzari sulla destra, cross perfetto per il colpo di testa di Immobile, super parata di Athanasiou.

5' - Altro calcio d'angolo per la Lazio, libera di testa Haveri.

4' - Il Mantova viene in avanti in modo disordinato, con la difesa biancoceleste che chiude senza problemi.

3' - Schema dalla bandierina che porta alla conclusione di Badelj dal limite dell'area.

2' - Tiro di Immobile contrastato al limite dell'area piccola: primo calcio d'angolo per la Lazio. Batte Luis Alberto.

2' - Possesso palla della Lazio, che parte da dietro dai piedi di Acerbi e Vavro.

1' - Partiti! Lazio in maglia celeste, mentre la divisa degli ospiti è rossa con una banda bianca in diagonale.

PRIMO TEMPO

- Inzaghi ha affrontato sempre la Spal nell'ultimo test sotto le Tre Cime di Lavaredo vincendo nel 2016 ai rigori e negli ultimi due scontri per 2-0 e 3-0.

- Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per la Lazio nell'ultima amichevole ad Auronzo negli ultimi cinque anni.

- Sono 9 i precedenti tra le due squadre, di cui 8 in gare ufficiali. Il bilancio è di 6 vittorie e 2 pareggi. Il primo confronto assoluto è datato 26 ottobre 1952: anche in quel caso si trattatava di un'amichevole, terminata 5-1 per i biancocelesti.