Abbonamenti Lazio, prosegue la vendita libera: i dettagli

La campagna abbonamenti della Lazio prosegue la fase di vendita libera che durerà fino alle 19.00 del 10 agosto. Il nuovo aggiornamento parla di oltre 22500 tessere sottoscritte. Curva Nord e Tevere Parterre Laterale sono esaurite, mentre rimangono disponibilità negli altri settori. Le tessere in vendita sono di due tipologie: Classic, che include tutte le partite in casa del campionato più la prima all'Olimpico in Coppa Italia, e Global, che a tutte le partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le prime quattro casalinghe di Europa