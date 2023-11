Amoruso: "Celtic con meno qualità della Lazio, ecco la forza degli scozzesi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo all’imminente match Champions tra Lazio e Celtic, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Lorenzo Amoruso, calciatore dei Rangers Glasgow tra il 1997 e il 2003, dotto e erudita in materia di calcio scozzese.

Che tipo di partita ti aspetti?

“La qualità è tutta dalla parte della Lazio, pertanto favorita per la vittoria. Mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella dell’andata”.

Sotto quali aspetti l’attuale Celtic potrebbe insidiare la Lazio?

“Rispetto alla Lazio, il Celtic è una squadra che ha meno qualità, ma superiore in termini di intensità fisica, corrono molto e hanno continuità di rendimento in campionato. Ma inutile spiegare a Sarri questi possibili pericoli, avrà già preparato il tutto impeccabilmente”.

Come ti spieghi l’altalena di rendimento che ha riguardato, sin qui, la stagione dei biancocelesti?

“Io penso che la Lazio sia una squadra di primissima fascia. Ha cambiato, tuttavia, tantissimo in estate. Oltre a Tare, è andato via anche Milinkovic, calciatore chiave per anni nello scacchiere biancoceleste. Però in panchina c’è uno come Sarri, il migliore per poter aspirare a aprire un nuovo ciclo vincente”.

A quali obiettivi deve aspirare la squadra di Sarri in questa stagione?

“Per me può tranquillamente aspirare a qualificarsi per la prossima edizione della Champions”.

