Apollon - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Priorità era campionato, fiducioso per il Chievo"

La Lazio cade a Cipro ed è seconda nel girone H di Europa League. Contro l’Apollon Limassol la formazione di Simone Inzaghi, in campo con un ampio turnover, perde 2-0 e vede complicarsi il sorteggio ai sedicesimi di finale. A fine partita questo il commento del tecnico biancoceleste in conferenza stampa: “Abbiamo fatto delle scelte che potessero aiutarci in vista della gara di domenica. La sfida di oggi non contava e abbiamo fatto riposare diversi giocatori per il campionato. Abbiamo dato minutaggio ad alcuni ragazzi e tutti hanno dato il massimo. Anche il campo non ha aiutato. L’Apollon comunque è per me una grande squadra: ha giocato bene e meritato la vittoria. Il Chievo? Non abbiamo molto tempo per prepararla, ma ho fiducia nei giocatori che sono rimasti a Roma. Stavano facendo bene”.