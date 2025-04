Atalanta - Lazio, Baroni a Sky: “Solo insieme vinceremo”. E su Mandas…

Fonte: Lalaziosiamomoi.it

Pochi minuti ancora e poi sarà Atalanta - Lazio. Nel pre-match, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky sport soffermandosi soprattutto sul turnover optato contro gli orobici: "I risultati? Viviamo per quello, lo sappiamo. La fiducia non neve mancare, abbiamo lavorato per arrivare a queste partite importanti, la squadra lo sa ed è cosciente. Abbiamo lavorato anche in questa settimana e quindi siamo fiduciosi, questo è certo. Stiamo rimettendo dentro giocatori che sono stati assenti. Questo per noi è importante perché ci permette di gestire delle rotazioni che non abbiamo potuto fare. Quando stai su diversi fronti questo diventa fondamentale, lo abbiamo fatto fino a che non abbiamo avuto defezioni. Ma questo ora ci aiuterà. Fiducia nella rosa? Assolutamente, abbiamo 5 partite in 15 giorni, abbiamo bisogno di tutti ed è il momento di tutti. Solo insieme si può fare qualcosa di importante. Mandas scelta tecnica? No, rientra assolutamente nella logica delle rotazioni che ho appena detto”.