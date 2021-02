Atalanta - Lazio, delirio nello spogliatoio biancoceleste: "Famoje tre gol" - VIDEO

ATALANTA - LAZIO ESULTANZA - La Lazio strapazza l'Atalanta e la scavalca in classifica. Un successo netto e praticamente mai in discussione quello dei biancocelesti che hanno dominato in lungo e in largo il match. Alla fine della partita i giocatori hanno esultato sul terreno di gioco dello Gewiss Stadium, ma la vera gioia è poi arrivata nello spogliatoio. I giocatori e lo staff hanno cantato e ballato imitando il coro della Curva Nord. "Po po ro po, po po ro po, avanti Lazio famoje tre gol" hanno cantato i calciatori con Correa, Akpa Akpro e Marusic scatenati nei balli. Una squadra e un gruppo sempre più unito che sembra essere tornato al ritmo della passata stagione.

Pubblicato il 31/01 alle ore 19:36

