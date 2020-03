Atalanta - Lazio, in dubbio il ritiro dei biancocelesti a Grassobbio: la situazione

La Lazio, che alla ripresa del proprio campionato si sfiderà con l’Atalanta, aveva scelto Grassobbio, paese in provincia di Bergamo, come sede del proprio ritiro di vigilia. Lo scopo era quello di evitare affollamenti nella città nerazzurra, ma l’espansione del Coronavirus ha spinto il Governo ad allargare l’estensione delle zone rosse in Lombardia. Dunque, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il programma rimane congelato in attesa di comunicazioni da parte delle autorità. Grassobbio dista, di fatto, solamente quindici chilometri da Alzano Lombardo e Nembro, le zone che stanno preoccupando di più per il numero dei contagi. La partenza della squadra è prevista per venerdì pomeriggio. Ieri sembrava che la gara potesse essere spostata in un altra sede: eventualmente verrebbe organizzato un sopralluogo della città scelta come quartier generale provvisorio.

