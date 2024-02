Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Gila in pole su Casale e in attacco...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta - Lazio sarà una gara fondamentale nel cammino della Lazio verso un posto in Champions. La squadra di Sarri è reduce da cinque risultati utili consecutivi ma anche dal pareggio non proprio esaltante contro il Napoli. La squadra di Gasperini dall'altro lato sta vivendo un ottimo momento dopo le nette vittorie su Frosinone e Udinese.

In vista della sfida Sarri dovrà fare a meno di Cataldi, squalificato, e di Zaccagni e Patric ancora out per infortunio. Confermato Provedel tra i pali mentre in difesa Mario Gila è in netto vantaggio su Casale per affiancare Romagnoli in difesa con Marusic da un lato e uno tra Hysaj, Lazzari e Pellegrini dall'altro con quest'ultimo favorito per una maglia da titolare. L'altro ballottaggio fa riferimento al centrocampo con Luis Alberto in vantaggio su Vecino insieme a Rovella e Guendouzi. In attacco torna Immobile, che ha scontato la squalifica, e si gioca il posto con Castellanos insieme a Felipe Anderson da un lato e Isaksen (preferito a Pedro) dall'altro a completare l'attacco.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All.: Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri