Atalanta multata per gli oggetti contro Reina: la decisione

L'Atalanta è stata multata per il lancio di oggetti rivolto dalla propria tifoseria nei confronti di Pepe Reina durante la partita con la Lazio. La sanzione ammonta a 25.000 euro ed è stata attenuata dal fatto che la Dea ha subito individuato e squalificato i colpevoli di questi gesti. Di seguito la comunicazione del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente vari oggetti sul terreno di giuoco, uno dei quali (nello specifico probabilmente una monetina) colpiva, al 46° del secondo tempo, il portiere della squadra avversaria, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco; sanzione attenuata, ai sensi dell'art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell’ultimo episodio, ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell'accesso".