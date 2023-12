Atletico Madrid - Lazio, Luis Alberto torna a casa: inizia 'missione Spagna'

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Spagnolo sulla carta, numeri, qualità e incanto fuori dal comune, ma in patria continua a non essere apprezzato e valorizzato. "Lo conosco da quando abbiamo 13 anni, non parlo per amicizia. E' uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi 25 anni in Spagna. Non ha la riconoscenza che ha qua in Italia. E' molto tecnico e ha grande personalità. Secondo me è molto molto forte, ma in Spagna non viene valutato così", così Alvaro Morata parlava di Luis Alberto, alla vigilia dell'andata, decisa dal gol storico di Ivan Provedel.

Compe riporta il Corriere dello Sport, una sola presenza in Nazionale lascia tutti di stucco, soprattutto i suoi connazionali che non ci pensano due volte a spendere parole al miele per il loro collega. Ecco perché la sfida al Wanda Metropolitano di domani, contro l'Atletico Madrid, ha un valore diverso. La sua crescita esponenziale maturata da gennaio scorso sotto la guida di Maurizio Sarri è evidente: è leader, trascinatore, il carisma è una dei suoi punti cardine e adesso lo sarà anche con la qualifica di vice-capitano.

Ecco perché oltre al primo posto nel girone, Luis Alberto vuole sfruttare la potente vetrina della Champions League per poter conquistare la fiducia e la considerazione del ct Luis de la Fuente, in vista dei prossimi Europei. Chiaramente, miglior prestazione in campo, possibile risultato assicurato con la Lazio. Passa tutto da lui, come sempre ha fatto sin qui, in questa stagione.