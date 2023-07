AURONZO GIORNO 1 - Lazio, il metodo Sarri: come è andato il primo giorno di allenamento

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - “Repetita iuvant”. Una frase che piacerà sicuramente al presidente Claudio Lotito, grande amante del latino. Il metodo Maurizio Sarri è concentrato in quel detto: “Le cose ripetute piacciono, giovano”. Il tecnico della Lazio ha aperto il ritiro di Auronzo con un allenamento classico. Si allenano le idee, la filosofia, meno gli uomini. Tanti Primavera, nessun nuovo acquisto. Ma il metodo Sarri va avanti sempre e comunque.

Lazio, come si è allenata la squadra al primo giorno di ritiro

Primo contatto con il campo e subito pallone. Sarri prepara le squadre così, Inzaghi ad esempio incentrava i primi giorni con tanta corsa e lavoro atletico. E nella seduta mattutina il Comandante ha allenato centrocampisti e attaccanti nei movimenti. Poi la difesa: lancio da dietro e tempi da rispettare nelle uscite. Allenamento fatto e rifatto, visto e rivisto. Eppure Sarri, da gran maestro che riprende la sua classe il primo giorno di scuola, riapre le menti dei suoi giocatori ai primi giri di cronometro. Chiama e richiama i giovani, ruggenti di allenarsi con i grandi e pronti a fare tesoro degli insegnamenti del tecnico. Che fuma, ma non in maniera nervosa. Dirige i suoi con l’aiuto del vice Martusciello sotto una pioggia battente che infanga gli scarpini, ma non cancella tutto quello che di buono la Lazio ha mostrato nell’ultima stagione. Non si riparte da zero. La seconda miglior difesa della scorsa Serie A va confermata. Romagnoli, Casale e compagni sono già pronti.

La voce di Sarri e i richiami in campo

Linguaggio tecnico, da uomo di campo. Maurizio Sarri dirige l’allenamento: piedi ben piantati sul prato e via al manuale linguistico sarrista: “Alza, alza!”. Ancora: “Massimo un tocco”. E poi: “Arriva prima!”. La ‘Tressarri”, enciclopedia calcistica, ad Auronzo piace pure ai tifosi. Che durante la seduta gli dedicano applausi e qualche urlo di richiamo. Il grande protagonista del ritiro, senza Immobile (in arrivo) e Milinkovic (in partenza), è sicuramente l’allenatore.