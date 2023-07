AURONZO GIORNO 1 - Tra poco la squadra in campo per il primo allenamento

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Prende il via il sedicesimo ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Tra pochi minuti, presso lo stadio Zandegiacomo, scenderà in campo la squadra biancoceleste guidata da Maurizio Sarri, alla sua terza esperienza sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il tecnico, con il consueto lavoro sui reparti, darà inizio alla preparazione atletica e tattica in vista della prossima stagione.