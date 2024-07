AURONZO GIORNO 10 - Lazio, seduta mattutina: inizia la corsa in gruppo

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 12:12: I giocatori corrono in gruppo da fondo campo verso la tribuna. Castrovilli rimane fuori. Zaccagni e Hysaj fanno dei giri di campo.

AGGIORNAMENTO ORE 12:08: Baroni ferma il gioco. La squadra recupera tra gli applausi dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: Cambio campo per le due squadre.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50: Inizia una partitella a campo ridotto. Rimangono fuori Castrovilli, Ruggeri, Milani, Saná Fernandes. Si rivede Nuno Tavares, insieme a Dele-Bashiru, in zona fisioterapia. Per Cataldi solo palestra. Attaccano i rossi, difesa passiva in area di rigore.

Celesti: Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Tchaouna; Castellanos;

Rossi: Marusic, Patric, Pellegrini; Basic, Akpa Akpro; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Noslin.

AGGIORNAMENTO ORE 11:46: Termina la fase di allenamento divisa a gruppi nelle due metà campo. Baroni chiama i giocatori a prendere la porta e a posizionarla sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:32: Baroni ferma il gioco: la squadra recupera, cambia campo e poi riparte.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18 - L'esercizio è sempre sei contro sei, la rosa si divide ancora in altri due gruppi differenti rispetto ai precedenti. Gruppo 1 impegnato nella costruzione: la squadra dei rossi è composta da Isaksen, Sana Fernandes, Noslin, Castellanos, Pedro e Milani; mentre nei celesti ci sono Casale, Rovella, Guendouzi, Vecino, Lazzari e Romagnoli.

Nel gruppo 2 l'esercitazione prevede attacco, Akpa Akpro, Cancellieri, Noslin, Basic, Castrovilli, contro difesa formata da Pellegrini, Patric, Ruggeri, Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Il tecnico divide la rosa in due gruppi e a sua volta in due squadre ciascuno. L'esercitazione è sei contro sei e nel primo gruppo i rossi sono Patric, Guendouzi, Isaksen, Pellegrini, Vecino, Pedro mentre i celesti sono Castellanos, Cancellieri, Marusic, Casale, Tchaouna.

Nel secondo gruppo, col fratino verde Rovella, Basic, Sana Fernandes, Zaccagni, Lazzari e Romagnoli mentre i celesti sono Hysaj, Noslin, Milani, Castrovilli e Akpa Akpro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:54 - Baoroni raduna tutta la squadra in mezzo al campo, dà le indicazioni prima di iniziare l'allenamento. Tutti presenti tranne Cataldi, Dele-Bashiru, che sta in palestra, e Nuno Tavares

AGGIORNAMENTO ORE 10:45: In campo al momento solo i portieri. Il resto della squadra è in palestra. A breve il loro ingresso sul prato dello Zandegiacomo per la prima seduta d'allenamento di oggi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:31 - I portieri sono i primi a fare il loro ingresso sul campo, dopo un breve discorso con il preparatore inizia l'esercitazione. Oltre a Furlanetto e Renzetti, ci sono anche Provedel e Mandas che ieri non erano presenti.

Decimo giorno di ritiro per la Lazio, è anche la vigilia dell'ultimo test sotto le Tre Cime di Lavaredo. Domani pomeriggio ci sarà l'amichevole con la Triestina. A breve inizierà la seduta d'allenamento mattutina. L'appuntamento è per le 10:30 sul campo, poi di nuovo nel pomeriggio alle 17:30.