AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Lotito celebrato dai tifosi: la risposta su Milinkovic fa sognare

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Francesco Bizzarri, Edoardo Zeno ed Elena Bravetti

AURONZO - L'undicesimo giorno di lavoro allo Zandegiacomo si chiude come meglio non si poteva. Al termine della seduta pomeridiana, tutta la squadra si è spostata sotto la tribuna per ricevere l'abbraccio dei tifosi, firmare autografi e scattare selfie. Con i calciatori, c'è anche il presidente Lotito, che ha raggiunto il ritiro di Auronzo solo poche ore fa. Grande entusiasmo anche per il patron biancoceleste sommerso dalle domande dei laziali riguardanti il mercato: "Se vendo Milinkovic? Perché l'ho messo in vendita?", risponde in modo perentorio. Chiaro che il Sergente rimane la star della Lazio e i tifosi lo vogliono a vita.

LOTITO E LA CILIEGINA SULLA TORTA - Tra entusiasmo, firme e applausi, piovono richieste precise al presidente: "Portaci Zielinski e Mertens!", si sente urlare dagli spalti. Non solo. I sostenitori chiedono a Lotito un altro laziale in squadra. Dopo Romagnoli, vogliono Valeri. Il terzino della Cremonese, noto tifoso biancoceleste, è un profilo che circola in orbita Lazio ormai da diverse settimane. Ad Auronzo si respira un'aria diversa rispetto al solito, i tifosi sognano a occhi aperti. (CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO)

