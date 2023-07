AURONZO GIORNO 11 - Lazio, termina la seduta pomeridiana: domani terzo test amichevole

AGGIORNAMENTO ORE 19.08 - Al termine dell'allenamento si rivede anche Hysaj che nel pomeriggio ha svolto una seduta di fisioterapia dopo il problema al tendine d'Achille rimediato in amichevole.

AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Dopo l'esercitazione sui calci piazzati termina l'allenamento pomeridiano allo Zandegiacomo. Appuntamento per la seduta mattutina domani alle 10.30 allo stadio Zandegiacomo, poi alle 18.00 terzo test contro la Triestina.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Inizia anche il lavoro per la difesa che si allena sui calci piazzati.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Terminata la partitella mister Sarri fa lavorare la squadra sui movimenti senza palla e come si porta il pressing in fase di non possesso.

AGGIORNAMENTO ORE 18.28 - Zaccagni regolarmente in campo, il biancoceleste svolgerà solo il primo tempo della partitella, nel secondo al suo posto Sana Fernandes.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Terminata la parte tattica via alla partitella a campo ridotto.

AGGIORNAMENTO ORE 18.16 - Zaccagni non effettuerà la partitella di fine allenamento. L'arciere biancoceleste è tornato in campo dopo l'assenza di ieri ma non è ancora al top della condizione.

AGGIORNAMENTO ORE 18.06 - Le due formazioni si alternano in campo allenandosi nel recupero del pallone e nello sviluppo dell'azione arrivando alla conclusione.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Squadra divisa in due: gialli e azzurri.

Gialli: Immobile, Romagnoli, Dutu, Pedro, Bertini, Marusic, Luis Alberto, Akpa-Akpro, Cancellieri, Lazzari, Cataldi.

Azzurri: Basic, Casale, Patric, Vecino, Felipe Anderson, Marcos Antonio, Diego Gonzalez, Sana Fernandes, Ruggieri, Fares, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Tornano in campo Zaccagni e Vecino, assenti all'allenamento pomeridiano di ieri, per loro lavoro differenziato. Ancora assente Hysaj alle prese con un problema al tendine d'Achille rimediato nell'amichevole contro il Primorje.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Squadra riunita insieme alla staff tecnico nel campo adiacente allo Zandegiacomo. Riscaldamento con il pallone per i biancocelesti.

Dopo quella mattutina la Lazio torna a allenarsi sul campo dello Zandegiacomo per la seconda seduta odierna. Alcuni giocatori già in campo, a breve l'inizio dell'allenamento.

AGGIORNAMENTO 12.15 - Finisce la seduta mattutina, appuntamento per il pomeriggio

AGGIORNAMENTO 11.43 - Sarri ha diviso la squadra e il lavoro per reparti, finito l'allenamento con i difensori è il momento di attaccanti e centrocampisti. Non partecipano Zaccagni, Vecino e Hysaj, assenti anche ieri.

Rossi: Akpa Akpro, Marcos Antonio, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Sana Fernandes

Azzurri: Bertini, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Diego Gonzalez, Pedro

AGGIORNAMENTO 11.10 - In campo solamente i difensori che lavorano sui movimenti della linea, sia in arretramento sia che in copertura su cross

AGGIORNAMENTO 10.42 - La squadra si è radunata in palestra

AGGIORNAMENTO 10.25 - Inizia l'allenamento per i portieri, sul campo principale, sotto gli occhi attenti del preparatore Nenci.

AURONZO - La Lazio è pronta per un’altra giornata di lavoro. Sarri ieri ha concesso ai suoi pomeriggio libero e anche la serata, per poter ricaricare le energie e proseguire al meglio verso la fine del ritiro. L’appuntamento sul campo, per la seduta mattutina di oggi, è alle 10:30. I biancocelesti stanno arrivando allo Zandegiacomo a bordo dei transfer, come di consueto, mentre lo staff è già operativo per organizzare l’allenamento.