AURONZO GIORNO 12 - Acerbi si allena a parte prima dell'amichevole

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina, durante la sessione di allenamento, Francesco Acerbi ha lasciato in anticipo il campo rispetto ai compagni, saltando le esercitazioni tattiche. Il centrale avrebbe accusato un fastidio fisico che lo dovrebbe tenere fuori nell'amichevole odierna contro la Triestina. Prima di questa, infatti, il numero 33 si è recato presso il campo adiacente allo Zandegiacomo dove, insieme al preparatore atletico Fonte, ha iniziato a svolgere un allenamento in solitaria. Acerbi si è concentrato, in particolar modo su allunghi, scatti e cambi di direzione. La sua presenza nella partita, che andrà in scena tra un'ora circa, è in forte dubbio, se non altro per evitare che la noia muscolare diventi qualcosa di più concreto.