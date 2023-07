AURONZO GIORNO 15 - Lazio, seduta mattutina: discorso di Sarri a fine allenamento

AGGIORNAMENTO 11.23 - A fine seduta il discorso di Sarri. L'allenatore ha tenuto la squadra a rapporto, chiudendo l'arringa con un 'dai, dai', seguito dall'applauso della squadra.

AGGIORNAMENTO 11.04 - La sessione va avanti con gli schemi da calcio di punizione. Si lavora sulla finalizzazione, senza la difesa schierata in area di rigore.

AGGIORNAMENTO 10.53 - Proseguono le prove tattiche. Sarri schiera le due formazioni per mettere in pratica il consueto undici contro zero. Il tecnico testa i movimenti e la costruzione del gioco in vista della partita di oggi pomeriggio.

AGGIORNAMENTO 10.52 - Luis Alberto ha lasciato la struttura dedicata alla fisioterapia, il centrocampista spagnolo si è avviato, in ciabatte, verso le strutture interne dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO 10.35 - Sarri divide la rosa in due formazioni, prima che la squadra si sposti sul campo principale. Di seguito le due formazione.

Rossi: Lazzari, Casale, Patric, Fares; Vecino, Marcos Antonio, Gonzalez; Zaccagni, Castellanos, Cancellieri;

Azzurri: Ruggeri, Romagnoli, Dutu, Marusic; Bertini, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro/Sana Fernandes;

AGGIORNAMENTO 10.27 - La squadra sta facendo l'ingresso sul terreno di gioco per dare il via alla seduta di rifinitura in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio. L'allenamento inizia con un torello che coinvolge tutti i presenti. A non aver fatto, per ora, il suo ingresso in campo è Luis Alberto. Lo spagnolo è rimasto nelle strutture interne dello Zandegiacomo per sottoporsi a una seduta di fisioterapia. Lui, Akpa e Hysaj gli unici assenti per il momento.

AURONZO - A breve sarà il momento della rifinitura, in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio contro l'NK Bravo. La squadra di Sarri si disporrà sul terreno di gioco, provato dalla costante pioggia degli scorsi giorni, per definire gli ultimi dettagli di questo ritiro veneto. Sono le battute finali, gli ultimi allenamenti prima del ritorno nella Capitale.