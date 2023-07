AURONZO GIORNO 2 - Immobile arrivato in ritiro: applausi e cori - FOTO & VIDEO

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Ciro Immobile è ad Auronzo di Cadore. Con lui c’è anche Hysaj. Inizia il ritiro per il bomber biancoceleste, vera superstar della squadra. L’arrivo intorno all’ora di cena con tanti tifosi ad attenderlo sotto l’albergo. Cori e applausi per lui. Dopo la delusione per la cessione di Milinkovic ecco che tornano un po’ di sorrisi alla vista del bomber dei bomber. Un volo preso nel pomeriggio direzione Venezia, poi il trasferimento sotto le Tre Cime di Lavaredo. Una giornata lunga per lui e Hysaj, iniziata in mattinata a Formello con le visite mediche. Poi i test atletici all’Isokinetic. Ora l’abbraccio con tifosi e squadra. Per loro inizia Auronzo 2023, da venerdì tutti in campo. Al gruppo di Sarri mancano solo Cancellieri, in arrivo il 19, e Gila, che salterà la preparazione dopo l’Europeo Under 21 giocato con la Spagna.

