AURONZO GIORNO 2 - Pedro gioventù da vendere: il ritiro (giocato) del campione

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Ritiro nel senso di preparazione: guai a nominare quella parola seguita dal nome Pedro. Lo spagnolo a fine mese compirà 36 anni. I primi giorni ad Auronzo dimostrano una sola cosa: giusto rinnovare perché la voglia di impressionare c’è ancora. La prova provata allo Zandegiacomo dopo quattro allenamenti. E i tifosi sono tutti per lui.

Pedro, esempio in campo e idolo fuori

Bambini da transenna per un autografo dello spagnolo: che lotta sul perimetro del campo alla ricerca della firma del campione. Lo spagnolo piace, è tra i più acclamati sotto le Tre Cime di Lavaredo. Anche perché sul prato, ad ogni giocata, impressiona come sempre. Se qualcuno avesse avuto dubbi sulla sua voglia, sul suo stato fisico, sul suo stato mentale (sirene arabe e spagnole pure per lui), si è di sicuro subito ricreduto. Corre a mille, scatta a duemila nemmeno fosse un giovane sbarbato della Primavera. Altroché: per i più ragazzi (8 i Primavera in gruppo) rimane un esempio da seguire. Non c’è più Luka Romero, un figlioccio accolto a Formello e ora diventato ometto andato al Milan. Chissà chi prenderà sotto la sua ala. Diego Gonzalez da Asuncion, 20 anni, parla la stessa lingua dell’ex Barcellona. Il prescelto potrebbe essere lui. Pedro il maestro è pronto a dare insegnamenti e consigli nell'anno della Champions.