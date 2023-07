AURONZO GIORNO 3 - Lazio, Immobile-day. I tifosi in coro: "Ciro non ci deludere!" - FT&VD

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 11.15 - Termina il lavoro tattico per gli attaccanti, che ora fanno rientro negli spogliatoi. Prima di uscire dal campo, però, Immobile si ferma a colloqui con Sarri. Il suo rientro negli spogliatoi è poi accompagnato da cori, applausi e un tifoso che ha approfittato della sua vicinanza agli spalti per dirgli: "Ciro, non ci deludere!".

AGGIORNAMENTO 11.11 - Ancora in gol Immobile: tre gol per lui. Il capitano prima riceve dal compagno e realizza un gran gol a incrociare, poi sfrutta un'indecisione della difesa e batte ancora Furlanetto. Tanti gli applausi dagli spalti per il bomber, seguiti dal consiglio di un tifoso: "Questi gol non li fai in Arabia!".

AGGIORNAMENTO 10.57 - Primo gol di Immobile del suo ritiro durante le prove tattiche. Il bomber biancoceleste è al centro delle attenzioni di Sarri, sempre pronto a dargli indicazioni.

E' iniziato il primo allenamento di Ciro Immobile sotto le Tre Cime di Lavaredo. L'attaccante biancoceleste, arrivato ieri sera in hotel dopo le consuete visite mediche svolte a Roma, oggi è sceso per la prima volta in campo in questo sedicesimo ritiro di Auronzo, accolto da applausi e cori da parte dei tifosi laziali.